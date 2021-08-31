Джарахов подрался на свадьбе Моргенштерна и Зинатуллиной

Москва, 31 августа. Известный блогер и музыкант Эльдар Джарахов устроил драку на свадьбе популярного рэп-музыканта Алишера Моргенштерна и блогера Дилары Зиннатуллиной.

Звездная вечеринка не обошлась без традиционного рукоприкладства. Артист решил сцепиться с неизвестным парнем, который говорил ему, по всей видимости, что-то обидное. Кадры с потасовки появились в Telegram-канале Super.

В итоге, согласно видео, Джарахов ушел с места событий, а молодой человек позвонил кому-то по телефону, чтобы рассказать о потасовке со знаменитостью.

О свадьбе Моргенштерна с его девушкой стало известно благодаря праздничным публикациям в соцсетях. Новоиспеченные молодожены похвастались своим новым статусом. Для церемонии артист надел серый костюм, а его избранница предпочла традиционное белое платье.