Мать и ее годовалого ребенка нашли мертвыми в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 31 августа. СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел молодой девушки и ее дочери в квартире. На их телах были колото-резаные ранения.

По некоторым данным, убийство случилось в одном из многоквартирных домов, расположенном в переулке Халтуринский. В правоохранительные органы обратились соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры.

Следователи осмотрели место происшествия. Выяснилось, что квартира была заперта изнутри. Обстоятельства ЧП выясняются. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).