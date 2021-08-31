Россиянам рассказали, в чем плюсы и минусы отдыха в Геленджике

Геленджик, 31 августа. Город Геленджик относится к числу одних из самых благоустроенных курортов России. Однако не все туристы остаются довольны проведенным отдыхом.

Российский город-курорт Геленджик, расположенный в Краснодарском крае, отличается мягким климатом, вкусной пищей и красивой природой. Журналист издания «Тонкости туризма» лично посетил курорт и перечислил его главные преимущества и недостатки.

В первую очередь россиянин отметил наличие у Геленджика собственного аэропорта, что удобно для туристов, путешествующих самолетом. Однако в городе отсутствует железнодорожное сообщение с другими населенными пунктами.

Цены в Геленджике считаются низкими. Так, стоимость морской прогулки составляет примерно 1200 рублей, а экскурсии на заводе в Абрау-Дюрсо с возможностью продегустировать продукцию — 1900 рублей. Стоимость блюд в ресторанах, однако, значительно выше. В среднем за основное блюдо необходимо отдать примерно 700 рублей.

Ключевые проблемы Геленджика кроются в его инфраструктуре, считает автор. По его словам, в городе достаточно узкие дороги и маленькое количество торговых центров. Тем не менее туристам предоставляется широкий выбор гостевых домов и санаториев.

Как сообщалось ранее, самыми посещаемыми городами для отдыха с детьми стали Сочи и Москва. Доля бронирований билетов в Сочи составила 17%, в Москву — около 14%.