Полет талибов на американском вертолете Black Hawk попал на видео

Кабул, 31 августа. Видео полета талибов (члены запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1) на захваченном американском вертолете Black Hawk над Кандагаром появилось в Сети.

Издание The Independent сообщает, что в руки боевиков после бегства американской армии из Афганистана попал один из крупнейших парков таких вертолетов в мире. На опубликованном в интернете видео можно увидеть летящий над Кандагаром Black Hawk, передает РЕН ТВ.

Утверждается, что подобным образом талибы патрулируют Кандагар. Стоит отметить, что боевики завладели не только американскими вертолетами, но и большим количеством оружия, в том числе артиллерийскими установками.

Ранее представитель Пентагона Кеннет Маккензи сообщил о завершении американской военной миссии в Афганистане. В настоящее время оборонное ведомство США занимается подсчетом вооружения, которое было потеряно в результате наступления талибов, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.