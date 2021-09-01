Афганистан или сложности в экономике: из-за чего «сонный Джо» может потерять пост

Бегство американских солдат из Афганистана обернулось чередой кровавых событий, после которых к президенту США Джо Байдену появилось еще больше неудобных вопросов. Резкое падение политического рейтинга, критика со стороны противников и союзников, откровенные насмешки и недоумение общественности — как долго продержится американский президент на фоне происходящего? И не займет ли его пост ближайший соратник Камала Харрис, к которой сторонники-демократы испытывают большую симпатию? В прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», на эти вопросы ответил российский политолог, доктор экономических наук и профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Потеря «сонным Джо» статуса лидера страны, считает эксперт, не станет следствием произошедшего в Афганистане, откуда после 20 лет пребывания американские войска буквально сбежали, оставив местное население на растерзание «Талибану»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Давайте посмотрим на конец квартала и текущие экономические показатели США. Среднестатистический американец внешней политикой интересуется мало. Американец интересуется своей жизнью, своими пособиями, ставками по кредиту, уровнем безработицы в конкретном штате. Вот если по каким-то причинам будут нарастать сложности в экономике, будет отражаться на текущих процессах ситуация с внешним долгом, то тут американского президента вынесут достаточно быстро из Белого дома. Афганистан — пока еще не тот раздражитель», — считает Николай Межевич.

Global Look Press / Ken Cedeno - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Даже та череда инцидентов в стране, которые связывают с американцами, не скажется на политическом положении Байдена сама по себе. Ход его возможному падению дадут только внутренние проблемы, помноженные на недовольство предшественника — Дональда Трампа. Однако с приходом на пост Камалы Харрис, что вполне вероятно, лучше не станет никому.

«Женщины-политики, как правило, отличаются большим радикализмом, чем мужчины, и менее склонны к компромиссу. Поэтому для нас это означает проблемы. Во-вторых, по целому ряду позиций американская нестабильность влияет не только на американских союзников, но также на американских, скажем так, противников. На сегодняшний день при сопоставимости экономической мощи Китая и США правила все-таки пишутся в США, а не в Китае», — делится личной позицией эксперт.

Пока же на повестке дня завтрашняя встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, итог которой вполне предсказуем на фоне недавних заявлений и действий США.

«Стратегическая проблема Украины — это махновщина, такое большое государственное «гуляй поле». Решить проблему, в принципе, может и Москва, и Вашингтон, и чисто теоретически Берлин, но дальше что? Вы получаете некую территорию, где десятилетиями придется наводить порядок. И зачем это нужно Москве, Вашингтону, Берлину? Поэтому, я думаю, что эта встреча, как и предыдущие контакты, не закончится ничем существенным. Брать полноценную ответственность на себя за Украину Соединенные Штаты не станут», — заключает Николай Межевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.