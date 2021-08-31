Ростуризм сообщил о продлении продаж туров с кешбэком до середины сентября

Москва, 31 августа. Продажи туров с кешбэком по России продлили на две недели, до середины сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Туристы по-прежнему могут приобретать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд руб. осталось 400 млн рублей, отмечается в сообщении.

За счет продления окна продаж в путешествие по стране осенью смогут отправиться еще порядка 100 тысяч россиян. Это сможет принести отрасли свыше 2 млрд рублей дополнительного дохода.

Купленная в турагентстве путевка может сделать отдых более комфортным. Об этом ранее рассказала член правления Ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.