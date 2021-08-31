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Иран и Саудовская Аравия в ближайшее время могут провести очередной раунд переговоров
Весь мир
Иран и Саудовская Аравия в ближайшее время могут провести очередной раунд переговоров
Федеральное агентство новостей  / 

Тегеран, 31 августа. Хосейн Амир Абдоллахиян, недавно назначенный министром иностранных дел Ирана, заявил о возможном продолжении переговоров между Эр-Риядом и Тегераном.

В ходе интервью государственным СМИ он сообщил, что провел беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом в ходе Багдадского регионального саммита, который прошел в Ираке 28 августа.

«Саудовский коллега сказал, что они ожидают завершения формирования нового правительства Ирана, после этого мы возобновим наши контакты», ­­— сказал Абдоллахиян.

После саммита посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди также подтвердил, что в ближайшее время состоится четвертый раунд переговоров между официальными лицами двух государств.

«Иран выразил свою готовность к мирному диалогу и протянул руку помощи своим соседям и странам региона», — добавил дипломат.

Эр-Рияд и Тегеран разорвали отношения в начале 2016 года после нападения демонстрантов на саудовское посольство в Иране. Причиной стала казнь знаменитого шиитского проповедника аятоллы Нимра ан-Нимра, которого в королевстве обвиняли в подстрекательстве к массовым акциям протеста и беспорядкам.

Напряженность усилилась после того, как Саудовская Аравия поддержала кампанию «максимального давления» экс-президента США Дональда Трампа в отношении Исламской республики. Также усугубляет ситуацию конфликт в Йемене, где Эр-Рияд во главе арабской коалиции оказывает военную помощь официальному правительству республики, в то время как Иран поддерживает выступающих против него повстанцев-хуситов.

За последние два года руководства Саудовской Аравии и Ирана неоднократно заявляли о готовности к нормализации отношений, однако первый прямой контакт на высоком уровне между ними состоялся весной 2021-го в Багдаде в условиях анонимности. В следующем месяце Эр-Рияд официально подтвердил ведение переговоров с Тегераном для урегулирования двусторонних противоречий.

Затем диалог был приостановлен из-за прошедших в Исламской республике президентских выборов и дальнейших перестановок в правительстве. Беседа руководителей МИД двух стран в иракской столице стала первым контактом, который состоялся с тех пор.

Попытка снизить напряженность между Саудовской Аравией и Ираном была одной из главных целей, которую ставили организаторы Багдадского саммита. Поэтому, по словам премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и президента Франции Эммануэля Макрона, сам факт присутствия на конференции региональных соперников уже стал значительным шагом вперед в мирном диалоге на Ближнем Востоке.

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