Иран и Саудовская Аравия в ближайшее время могут провести очередной раунд переговоров

Тегеран, 31 августа. Хосейн Амир Абдоллахиян, недавно назначенный министром иностранных дел Ирана, заявил о возможном продолжении переговоров между Эр-Риядом и Тегераном.

В ходе интервью государственным СМИ он сообщил, что провел беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом в ходе Багдадского регионального саммита, который прошел в Ираке 28 августа.

«Саудовский коллега сказал, что они ожидают завершения формирования нового правительства Ирана, после этого мы возобновим наши контакты», ­­— сказал Абдоллахиян.

Iran says new round of direct talks with regional rival Saudi Arabia to be held after formation of Iranian governmenthttps://t.co/HnC9e6pLRg — DAILY SABAH (@DailySabah) August 31, 2021

После саммита посол Ирана в Ираке Ирадж Масджиди также подтвердил, что в ближайшее время состоится четвертый раунд переговоров между официальными лицами двух государств.

«Иран выразил свою готовность к мирному диалогу и протянул руку помощи своим соседям и странам региона», — добавил дипломат.

Эр-Рияд и Тегеран разорвали отношения в начале 2016 года после нападения демонстрантов на саудовское посольство в Иране. Причиной стала казнь знаменитого шиитского проповедника аятоллы Нимра ан-Нимра, которого в королевстве обвиняли в подстрекательстве к массовым акциям протеста и беспорядкам.

Напряженность усилилась после того, как Саудовская Аравия поддержала кампанию «максимального давления» экс-президента США Дональда Трампа в отношении Исламской республики. Также усугубляет ситуацию конфликт в Йемене, где Эр-Рияд во главе арабской коалиции оказывает военную помощь официальному правительству республики, в то время как Иран поддерживает выступающих против него повстанцев-хуситов.

За последние два года руководства Саудовской Аравии и Ирана неоднократно заявляли о готовности к нормализации отношений, однако первый прямой контакт на высоком уровне между ними состоялся весной 2021-го в Багдаде в условиях анонимности. В следующем месяце Эр-Рияд официально подтвердил ведение переговоров с Тегераном для урегулирования двусторонних противоречий.

the course of relations. The British "Financial Times" newspaper(Sunda, April 18) quoted sources as saying that high-ranking officials from Saudi Arabia and Iran held direct talks in an attempt to repair relations after four years of cutting diplomatic ties.

محادثات سرية مع ايران https://t.co/81HFAgF0Se — abo dhabi (@abodhabi5) April 19, 2021

Затем диалог был приостановлен из-за прошедших в Исламской республике президентских выборов и дальнейших перестановок в правительстве. Беседа руководителей МИД двух стран в иракской столице стала первым контактом, который состоялся с тех пор.

Попытка снизить напряженность между Саудовской Аравией и Ираном была одной из главных целей, которую ставили организаторы Багдадского саммита. Поэтому, по словам премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и президента Франции Эммануэля Макрона, сам факт присутствия на конференции региональных соперников уже стал значительным шагом вперед в мирном диалоге на Ближнем Востоке.