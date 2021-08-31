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Российская фигуристка Губанова сменила спортивное гражданство

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:20
Спорт
Российская фигуристка Губанова сменила спортивное гражданство
TACC  /  Бобылев Сергей

Тбилиси, 31 августа. Федерация фигурного катания Грузии на своей странице в социальной сети Instagram объявила о переходе россиянки Анастасии Губановой.

В пресс-службе федерации сообщили, что россиянка Анастасия Губанова сменила спортивное гражданство и будет выступать в женском одиночном катании под флагом Грузии.

«Скоро вы узнаете, на каком из стартов она дебютирует. Вы в предвкушении?» — следует из сообщения.

Губанова два раза становилась серебряным призером финала Кубка России. Высшим достижением 18-летней фигуристки на чемпионатах страны является шестое место.

Ранее фигуристка Евгения Медведева заявила, что в конце текущего года определится, как будет развиваться ее профессиональная карьера. она напомнила, что прошлый сезон дался ей крайне трудно из-за проблем со здоровьем, поэтому она решила взять паузу.

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спорт фигурное катание губанова
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