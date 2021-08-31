Собчак показала, как прошел «выкуп невесты» на свадьбе Моргенштерна

Москва, 31 августа. Телеведущая Ксения Собчак стала одним из гостей на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и блогера Дилары Зинатуллиной. Звезда поделилась кадрами эпатажного торжества.

Рэпер Алишер Моргенштерн расписался с возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Молодожены узаконили отношения в московском ЗАГСе, но перед этим устроили торжественный квест в классическом формате «выкупа невесты».

Так, музыканту предстояло пройти ряд испытаний в подъезде дома Зинатуллиной. Тамадой мероприятия выступила телеведущая Ксения Собчак. Звезда показала в Instagram, как прошло мероприятие, и пообещала еще больше впечатлений и подробностей после свадебной вечеринки.

Следующим пунктом торжества должен стать теплоход у причала Москва-реки. Судя по кадрам, которые утекли в Сеть, водное судно было украшено для свадьбы баннером и статуей. Кроме того, декораторы установили рядом со сценой более 20 кроватей, застеленных черными простынями.

Ранее московский суд признал рэпера виновным в пропаганде запрещенных веществ в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Моргенштерна обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Поводом для подозрений послужило беспокойство жителей Петербурга, которые опасались, что на концерте рэпера будут распространять наркотики среди несовершеннолетней аудитории.