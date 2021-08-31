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Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:18
Общество
Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 31 августа. Низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции могут привести к увеличению числа заболевших COVID-19, считает врач Денис Проценко.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России сложно поддается прогнозированию. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По словам медицинского специалиста, сезонный прогноз будет в значительной степени зависеть от отношения россиян к вакцинации.

«Если она будет пассивная, то очевидно, что в сезон будет увеличение», — уточнил он.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В России данная процедура проводится бесплатно с использованием препаратов отечественного производства. Как сообщалось ранее, более 1,4 миллиона жителей Санкт-Петербурга уже вакцинировались от COVID-19.

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пандемия коронавирус денис проценко
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