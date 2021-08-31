Главврач больницы в Коммунарке оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России

Москва, 31 августа. Низкие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции могут привести к увеличению числа заболевших COVID-19, считает врач Денис Проценко.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России сложно поддается прогнозированию. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По словам медицинского специалиста, сезонный прогноз будет в значительной степени зависеть от отношения россиян к вакцинации.

«Если она будет пассивная, то очевидно, что в сезон будет увеличение», — уточнил он.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В России данная процедура проводится бесплатно с использованием препаратов отечественного производства. Как сообщалось ранее, более 1,4 миллиона жителей Санкт-Петербурга уже вакцинировались от COVID-19.