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Елена Проклова призналась, для чего ей нужен был рассказ о домогательствах в детстве
Шоу-бизнес
Елена Проклова призналась, для чего ей нужен был рассказ о домогательствах в детстве
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 31 августа. Известная российская актриса Елена Проклова в очередной раз обсудила с журналистами свою детскую травму. Звезда объяснила, зачем решила рассказать о домогательствах.

Известная актриса привлекла к себе внимание несколько месяцев назад откровением, которое она сделала на телеканале НТВ. Звезда фильма «Мимино» призналась, что в детстве подвергалась домогательствам со стороны известного артиста. Практически сразу зрители предположили, что речь идет об известном кинематографисте Олеге Табакове, однако Проклова эту информацию подтверждать не стала.

После откровения популярность артистки резко возросла. Однако она считает, что два события никак не связаны, поскольку у нее всегда было достаточное количество поклонников.

«Меня и так знает каждая дворовая собака. Ну да, определенные моменты моей личной жизни вызывают у людей такую реакцию, и что? Я не собираюсь переписывать свою жизнь ради кого-то», — резко заявила артистка в интервью kp.ru.

Проклова призналась, что решила рассказать о домогательствах не для повышения медийности, а для того, чтобы помочь многим людям. В первую очередь она жалеет тех, кто принуждает к сексуальным действиям несовершеннолетних.

«Это беда того человека, внутри которого бушевали такие страсти к несовершеннолетней девочке. И моя исповедь не повод для его осуждения. Это повод поговорить о том, как помочь взрослым мужчинам, у которых существует такая же проблема», — отметила артистка.

Ранее стало известно о строительстве загородного дома актрисы. Елена Проклова призналась, что вкладывается в домик в горах Сочи, в котором с удовольствием проводит время.

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актриса домогательства проклова
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