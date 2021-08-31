Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 20:05
20:04
Весь мир
Подмененная при рождении жительница Мекки отсудила 500 тысяч долларов
20:02
Общество
Американец объяснил, почему его поразил поход за грибами в России
20:02
Шоу-бизнес
Стало известно о многомиллионном состоянии новой жены Прохора Шаляпина
20:01
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
20:00
Экономика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
20:00
Экономика
Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию
19:59
Спорт
«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией
19:57
Политика
Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня
19:55
Происшествия
Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком
19:55
Украина
Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы
Все новости

Гидросамолет потерпел крушение в Саратовской области

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:25
Происшествия
Гидросамолет потерпел крушение в Саратовской области
Prt Scr youtube.com  /  Российские инновации

Саратов, 31 августа. Двухместный гидросамолет упал в Волгу в Энгельсском районе Саратовской области. На борту находился только пилот, он смог самостоятельно добраться до берега.

Инцидент произошел неподалеку от турбазы. Информацию о крушении самолета подтвердил источник ФАН в экстренных службах. Выживший летчик обратился за медицинской помощью в Саратовскую городскую первую клиническую больницу. На месте работают спасатели и силовые ведомства.

Незадолго до этого в Пермском крае рядом с заброшенным кладбищем разбился Су-24. На борту находились два пилота, они успели катапультироваться. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Гидросамолет потерпел крушение в Саратовской области
падение саратовская область гидросамолет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru