Гидросамолет потерпел крушение в Саратовской области

Саратов, 31 августа. Двухместный гидросамолет упал в Волгу в Энгельсском районе Саратовской области. На борту находился только пилот, он смог самостоятельно добраться до берега.

Инцидент произошел неподалеку от турбазы. Информацию о крушении самолета подтвердил источник ФАН в экстренных службах. Выживший летчик обратился за медицинской помощью в Саратовскую городскую первую клиническую больницу. На месте работают спасатели и силовые ведомства.

Незадолго до этого в Пермском крае рядом с заброшенным кладбищем разбился Су-24. На борту находились два пилота, они успели катапультироваться. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.