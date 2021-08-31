Онищенко предположил, кто стоит за расистскими выходками «Мужского государства»

Известный российский политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко резко высказался по поводу расистских заявлений так называемого «Мужского государства» — движения, которое неоднократно обвиняли в экстремизме.

Ранее представители «Мужского государства» начали кампанию травли и угроз ресторану «Тануки» после того, как это заведение разместило рекламу с участием темнокожего, а также с ЛГБТ-символикой.

По мнению Геннадия Онищенко, «Мужское государство», прикрываясь «модной» темой ЛГБТ, по сути работает на тех, кто пытается посеять в нашем обществе рознь. Парламентарий высказал предположение, что заказчики кампании травли находятся за рубежом.

«Что касается пропаганды ЛГБТ, у нас на этот счет есть закон, который нужно соблюдать. При этом я уверен, что для абсолютного большинства наших граждан подобная [ЛГБТ] ментальность чужда. Что касается отношения к людям с другим цветом кожи, то я также абсолютно уверен, что для большинства граждан нашего многонационального, многорасового государства такое оголтелое агрессивное неприятие людей других рас абсолютно неприемлемо», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

По мнению парламентария, публичные проявления в нашей стране расизма следует рассматривать как очень опасные действия, у которых, возможно, есть заказчики за рубежом.

«Это «Мужское государство», скорее всего, какая-то финансируемая из-за бугра [западными] спецслужбами организация. Полагаю, что на фоне выборов и непростой ситуации, с учетом последствий глобальной, причем, отмечу, регулируемой паники вокруг коронавируса, эта организация специально призвана с какой-то целью», — поделился своими подозрениями депутат Госдумы.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

По мнению Онищенко, зацикленность «Мужского государства» на теме ЛГБТ, возможно, является намеренной фиксацией на этой проблематике, а проявления расизма — это в чистом виде провокация.

«Тут, как говорится, на воре и шапка горит. Это однозначно финансируемая из-за рубежа провокация, направленная в самый корень нашего общества — в многонациональность, многорасовость нашего государства, которые прошли испытания веками. Думаю, нашим правоохранительным органам пора разобраться с этой организацией [«Мужским государством»] и принять меры, чтобы другим неповадно было. Что касается наших граждан, уверен, что они дадут адекватную оценку такому несвойственному нам явлению, как расизм», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Во вторник депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращение к генеральному прокурору России с просьбой проверить деятельность «Мужского государства» на предмет разжигания ненависти и дискриминации определенных групп населения.

Ранее «Мужское государство» даже пыталось атаковать «Яндекс», чтобы сорвать возможность доставки заказов «Тануки», но на следующий день основатель движения Владислав Поздняков призвал отказаться от этой затеи. В то же время в СМИ появились сообщения о массовой порче в Москве электросамокатов, в том числе работающих под маркой «Яндекса». Ранее травле со стороны «Мужского государства» за фото с темнокожим подверглась еще одна сеть ресторанов.

Подробно история противостояния «Мужского государства» и сети ресторанов, в которых товар рекламируют темнокожие модели, изложена, например, в статье издания «Газета.ру».

Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правоохранительные органы должны реагировать, если действия «Мужского государства» нарушают закон.