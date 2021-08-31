Украина договорилась с США о строительстве пяти блоков АЭС

Вашингтон, 31 августа. Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией Westinghouse меморандум о возведении пяти энергоблоков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Стоимость контракта составила 30 млрд долларов. Соответствующее соглашение подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и U.S. Department of Energy, указал украинский лидер во время своего визита в Вашингтон.

«Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата», — заявил Зеленский в социальной сети Twitter.

На просторах всемирной паутины ранее появилось изображение Зеленского в постели со статуей Свободы. С помощью картинки журналисты решили проиллюстрировать визит украинского лидера в США, однако это вызвало негативную реакцию пользователей интернета.