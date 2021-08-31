Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 20:04
20:04
Весь мир
Подмененная при рождении жительница Мекки отсудила 500 тысяч долларов
20:02
Общество
Американец объяснил, почему его поразил поход за грибами в России
20:02
Шоу-бизнес
Стало известно о многомиллионном состоянии новой жены Прохора Шаляпина
20:01
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
20:00
Экономика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
20:00
Экономика
Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию
19:59
Спорт
«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией
19:57
Политика
Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня
19:55
Происшествия
Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком
19:55
Украина
Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы
Все новости

Украина договорилась с США о строительстве пяти блоков АЭС

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:11
Экономика
Украина договорилась с США о строительстве пяти блоков АЭС
stock.rosenergoatom.ru  /  Rosenergoatom JSC

Вашингтон, 31 августа. Украинский «Энергоатом» подписал с американской компанией Westinghouse меморандум о возведении пяти энергоблоков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Стоимость контракта составила 30 млрд долларов. Соответствующее соглашение подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и U.S. Department of Energy, указал украинский лидер во время своего визита в Вашингтон.

«Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата», — заявил Зеленский в социальной сети Twitter.

На просторах всемирной паутины ранее появилось изображение Зеленского в постели со статуей Свободы. С помощью картинки журналисты решили проиллюстрировать визит украинского лидера в США, однако это вызвало негативную реакцию пользователей интернета.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украина договорилась с США о строительстве пяти блоков АЭС
украина аэс энергоатом энергоблоки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru