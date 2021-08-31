Ссора между Киркоровым и Лободой завершилась примирением на «Новой волне»

Москва, 31 августа. Певец Филипп Киркоров оставил обиды на коллегу Светлану Лободу. Артисты нашли общий язык и простили друг друга после беседы за кулисами конкурса «Новая волна».

Музыкальный фестиваль «Новая волна» завершился в Сочи не только триумфом восходящих звезд эстрады, но и примирением Филиппа Киркорова со Светланой Лободой. Артисты поссорились после премии Муз-ТВ — поводом для громкого конфликта послужили острые высказывания экс-продюсера певицы Нателлы Крапивиной. В ответ король эстрады жестко отозвался о выступлении Лободы и обвинил ее в плагиате.

Тем не менее, недавно звезды нашли способ восстановить отношения, позднее они вместе снялись в ролике продюсера Игоря Крутого для Instagram.

Артисты встретились на вечеринке в честь старта фестиваля, а затем отправились в гримерку. Там Киркоров провел долгий разговор по душам с Лободой, после чего их конфликт себя исчерпал. Кроме того, вскоре звезды вместе отправились на торжество в честь блогера Елены Блиновской, которая отпраздновала день рождения.

Недавно Киркоров стал одним из гостей модного показа бренда Dolce&Gabbana. Артист встретил на мероприятии голливудскую звезду Дженнифер Лопес и поделился совместным снимком в обнимку с исполнительницей.