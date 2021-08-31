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Муж лишившейся кисти руки Маргариты Грачевой прокомментировал травлю в Сети
Общество
Муж лишившейся кисти руки Маргариты Грачевой прокомментировал травлю в Сети
vk.com  /  Маргарита Грачёва

Москва, 31 августа. Маргарита Грачева, оставшаяся без кисти руки после ссоры с экс-супругом, не планирует бороться с буллингом при помощи полиции. Об этом сообщил ее второй муж Максим Андрющенко.

Семья Маргариты Грачевой подверглась травле в интернете со стороны националистического движения «Мужское государство». Поводом для буллинга послужила новость о том, что женщина родила ребенка в браке с новым возлюбленным Максимом Андрющенко.

Некоторые подписчики основателя движения атаковали Грачеву и ее мужа негативными комментариями. Тем не менее, семья не готова решать конфликт с хейтерами с помощью полиции. Об этом сообщил Андрющенко в беседе с РИА Новости.

«В полицию заявление подавать не будем. Нам это неинтересно», — прокомментировал супруг Грачевой.

Андрющенко также отметил, что его супруга сдержанно отреагировала на буллинг в интернете. По его словам, Грачеву удивил пристальный интерес подписчиков «Мужского государства». Андрющенко также предположил, что активность канала может быть эффективным «бизнес-планом» по уничтожению неугодных конкурентов.

Актриса Анастасия Макеева также продолжает отбиваться от нападок подписчиков после свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым. Звезда рассказала о своем лечении из-за последствий нервного срыва.

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интернет травля грачева
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