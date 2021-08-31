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Памфилова усомнилась в намерениях Грудинина подать на нее в суд
Политика
Памфилова усомнилась в намерениях Грудинина подать на нее в суд
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 31 августа. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала слова директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина о подаче на нее в суд «предвыборным трепом».

Руководительница комиссии усомнилась в намерениях Грудинина. По мнению Памфиловой, заявление директора предприятия обусловлено течением предвыборной кампании.

«Никакой перепалки нет. Было мое утверждение, от которого я не отказываюсь. Его (Грудинина. — Прим. ФАН) реакцию я расцениваю как предвыборный треп. Пока идет кампания, они эту тему будут муссировать», — подчеркнула глава ЦИК.

Руководитель комиссии отреагировала на сообщение директора совхоза о планах подать на Памфилову в суд. Грудинин раскритиковал ее за слова о миллиардах рублей, якобы выводимых бизнесменом в офшоры.

Ранее Элла Памфилова прокомментировала ситуацию со снятием Грудинина с регистрации на выборы. По ее словам, Центризбирком действовал в соответствии с российским законодательством.

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суд памфилова Грудинин
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