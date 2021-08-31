Испания собирается участвовать в диалоге между правительством и оппозицией Венесуэлы

Мадрид, 31 августа. Испания планирует принять участие в диалоге между правительством и оппозицией Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщил портал Quediario.

Albares anuncia contactos con Gobierno y oposición de Venezuelahttps://t.co/H4b2zDraRC — Diario Qué! (@quediario) August 30, 2021

Глава испанского МИД рассказал, что планирует поддерживать контакты с правительством и оппозицией Венесуэлы, чтобы «узнать, как он может помочь» в процессе диалога, начатого между сторонами в Мексике, и который «будет продвигаться вперед».

В ближайшее время Альбарес планирует встретиться с поверенным в делах Венесуэлы Маурисио Родригесом Гельфенштейном. Кроме того, он примет венесуэльского оппозиционного лидера, Леопольдо Лопеса, который временно проживает в Испании. Глава МИД также намерен переговорить с бывшим кандидатом в президенты Энрике Каприлесом и не исключает контактов с другими политиками.

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

«То, что произошло вчера, было чрезвычайно важным для обеспечения мира и установления диалога в Венесуэле. После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро.

Ранее глава Венесуэлы заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности правительства и прекращения попыток государственных переворотов.

Второй раунд переговоров между властью и оппозицией Венесуэлы начнется 3 сентября.