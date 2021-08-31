Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 20:04
20:02
Общество
Американец объяснил, почему его поразил поход за грибами в России
20:02
Шоу-бизнес
Стало известно о многомиллионном состоянии новой жены Прохора Шаляпина
20:01
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
20:00
Экономика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
20:00
Экономика
Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию
19:59
Спорт
«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией
19:57
Политика
Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня
19:55
Происшествия
Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком
19:55
Украина
Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы
19:54
Общество
В Берлине привитые и переболевшие COVID-19 смогут посещать ночные клубы
Все новости

Актриса Мария Шукшина заявила о «вирусе бескультурья» в России

  /   Обновлено: 31 августа 2021 19:50
Общество
Актриса Мария Шукшина заявила о «вирусе бескультурья» в России
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 31 августа. Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина получила награду за заслуги перед Отечеством в Кремле. В своей речи она рассказала о страшном «вирусе бескультурья».

Бывшая ведущая телешоу «Жди меня» получила медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени. После награждения она произнесла речь, в которой рассказала о страшном вирусе, поразившем Россию.

«Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об /Отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус», — заявила известная актриса.

Опасность вируса в сфере культуры заключается в том, что от него человек не умирает, поэтому он незаметно «выкашивает» целые поколения, объяснила Шукшина. Она подчеркнула, что без духовно-нравственной основы не сможет устоять ни одно государство в мире.

В Кремле вместе с актрисой получили награды и другие видные деятели искусства, такие как Юрий Стоянов, Егор Дружинин и многие другие. Церемонию награждения и вручения медалей провел глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актриса Мария Шукшина заявила о «вирусе бескультурья» в России
кремль награда шукшина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru