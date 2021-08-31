Актриса Мария Шукшина заявила о «вирусе бескультурья» в России

Москва, 31 августа. Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина получила награду за заслуги перед Отечеством в Кремле. В своей речи она рассказала о страшном «вирусе бескультурья».

Бывшая ведущая телешоу «Жди меня» получила медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени. После награждения она произнесла речь, в которой рассказала о страшном вирусе, поразившем Россию.

«Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об /Отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус», — заявила известная актриса.

Опасность вируса в сфере культуры заключается в том, что от него человек не умирает, поэтому он незаметно «выкашивает» целые поколения, объяснила Шукшина. Она подчеркнула, что без духовно-нравственной основы не сможет устоять ни одно государство в мире.

В Кремле вместе с актрисой получили награды и другие видные деятели искусства, такие как Юрий Стоянов, Егор Дружинин и многие другие. Церемонию награждения и вручения медалей провел глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.