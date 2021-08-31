Талибы заявили о захвате трех районов и перевалов в Панджшере

Кабул, 31 августа. Члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) взяли под свой контроль три важных района и перевалы в провинции Панджшер.

Талибы готовы в скором времени объявить о полном захвате единственного неподконтрольного им региона, говорится в Twitter-аккаунте боевиков. Жители Панджшера отказываются принимать власть террористов.

По данным телеканала CNN, 31 августа в провинции начались вооруженные столкновения между «Талибаном» и ополченцами. При этом представитель отрядов сопротивления заявил, что террористы нарушили «джентльменское соглашение». По его словам, «сотни» боевиков убиты и ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.