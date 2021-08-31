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Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов за год
Спорт
Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов за год
commons.wikimedia.org  /  Dacoucou / Attribution-Share Alike 4.0 International

Нью-Йорк, 31 августа. Россиянин Даниил Медведев занял седьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов за последний год по версии журнала Forbes. 

Вторая ракетка мира Медведев за указанный период суммарно заработал 13,9 млн долларов, из которых 5,9 млн долларов в качестве призовых на турнирах. Лидером рейтинга стал 20-кратный победитель турниров Большого шлема (ТБШ) швейцарец Роджер Федерер, заработавший 90,6 млн долларов.

На втором месте списка расположилась японка Наоми Осака, заработавшая 60,1 млн долларов, тройку замкнула американка Серена Уильямс — 41,8 млн долларов.

В десятку были включены первая ракетка мира Новак Джокович, испанский теннисист Рафаэль Надаль, представитель Японии Кэй Нисикори, австриец Доминик Тим, греческий спортсмен Стефанос Циципас и австралийка Эшли Барти.

Во вторник Медведев с победы стартовал на Открытом чемпионате США (US Open). Россиянин в трех сетах победил француза Ришара Гаске и прошел во второй круг турнира.

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медведев forbes теннис
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