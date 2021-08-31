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Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Plus показали в Китае
Экономика
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Plus показали в Китае
chery.ru  /  Chery Automobile

Чэнду, 31 августа. Китайский производитель Chery продемонстрировал новый кроссовер Tiggo 7 Plus на автомобильной выставке в Чэнду.

Отличительной чертой экстерьера обновленной версии считается новая решетка радиатора. Кроссовер получил другие воздухозаборники, бамперы и оптику. Внутри Tiggo 7 Plus оснастили измененной комбинацией виртуальных инструментов и мультимедийной сенсорной системой, передает «Тарантас Ньюс».

Под капотом модели находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, который соединен с 48-вольтовым стартер-генератором. Агрегатируется подобная силовая установка вариатором. Корпорация также предлагает более мощное исполнение, которое укомплектовано 1,6-литровым 197-сильным бензиновым турбированным мотором.

В рамках автомобильной выставки также презентован прототип нового внедорожного автомобиля Tank 400 от Great Wall. Модель китайского производителя получила брутальное внешнее оформление.

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кроссовер chery Tiggo 7 Plus
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