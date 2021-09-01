«Талибан» выразил готовность возобновить торговлю с Индией

Индийский инфраструктурный проект соединит между собой столицу Мальдив и 3 соседних острова; министр обороны Раджнатх Сингх предлагает создавать в войсках «интегрированные боевые группы»; в Мумбаи разработан план по борьбе с последствями изменения климата; в Тихом океане прошли военно-морские учения стран «Четверки». Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия строит мост на Мальдивах

Индия подписала соглашение с Мальдивами о запуске инфраструктурного проекта Greater Male Connectivity Project. Для его реализации Нью-Дели выделит грант в размере 100 млн долларов, а также кредит в размере 400 млн рупий. На эти деньги будет построен мост длиной 6,74 км и линии насыпных дорог, которые соединят столицу Мальдив Мале с островами Виллингили, Галхифалу и Тилафуши.

Транспорт — серьезная проблема для жителей Мальдив, которым приходится добираться до отдаленных островов на лодках или гидросамолетах. Это особенно трудно во время муссонных дождей, когда море неспокойно. Мост Синамале китайского производства длиной 1,39 км уже соединяет Мале с островами Хулхуле и Хулхумале, а индийский проект, который в четыре раза длиннее, свяжет между собой три других острова.

Согласно исследованиям Центра Южной Азии Пенсильванского университета, около 40% всего населения Мальдивских островов проживает в Мале, площадь которого составляет около 8,3 квадратных километра, что делает его одним из самых густонаселенных городов в мире.

Проблема нехватки места побудила нынешнее правительство рассмотреть вопрос о децентрализации и развитии других населенных островов путем оснащения их гражданскими объектами, такими как больницы и другие учреждения, что стимулировало бы людей переезжать, снижая нагрузку на Мале.

На одном из островов, который включен в новый инфраструктурный проект — Галхифалу — в рамках индийской кредитной линии строится порт. Он расположен примерно в 6 километрах от Мале, и с 2016 года правительство страны позиционирует остров как стратегическое место для производственных, складских и распределительных объектов из-за его близости к столице.

Contract for Greater Malé Connectivity Project - the largest infra. project in the Maldives - was signed today between AFCONS & Govt of Maldives.



The 6.7 km bridge & causeway link is a key priority for Govt of Pres @ibusolih , funded under a $100 mn grant & $400 mn LoC from ???????? pic.twitter.com/qR7Vrp9aiG — India in Maldives (@HCIMaldives) August 26, 2021

Условия соглашения предусматривают завершение строительства моста к 2023 году. Если базирующаяся в Мумбаи компания AFCONS не уложится в установленные сроки, потенциально это может плохо отразиться на двусторонних отношениях Мале и Дели. В 2023 году на островах пройдут президентские выборы, за ними в 2024 году последуют выборы в парламент. Если дружественная Индии правящая «Мальдивская демократическая партия» потеряет власть, то острова перейдут в зону китайского влияния — а это совершенно не отвечает интересам Нью-Дели.

Руководство талибов в Катаре хочет поддерживать связи с Индией

Член руководства «Талибана»1 (запрещен в РФ) в Катаре Шер Мухаммад Аббас Станекзай заявил, что Индия «очень важна для этого субконтинента» и что группировка хочет продолжить культурные, экономические, политические и торговые связи Афганистана с Индией. Стакензай сказал это во время своего 46-минутного видеообращения, транслировавшегося на платформах социальных сетей талибов и афганском телевидении Milli.

О планах талибов по торговле в регионе Станекзай сказал:

«Торговля с Индией через Пакистан очень важна для нас. Торговля с Индией по воздушным коридорам также останется открытой».

С точки зрения Дели, это очень важное заявление, поскольку Пакистан всегда блокировал наземный транзит и торговлю между Индией и Афганистаном.

Индийский МИД еще не ответил на эти сообщения. Но официальные лица указали, что талибы содействовали в обеспечении безопасного выезда индийских дипломатов и граждан, а также афганцев, которые были эвакуированы в Дели из Кабула.

Interesting that Sher Muhammad Abbas Stanekzai is first senior Taliban leader (not a spox) to talk about ties with India. Refers to cultural, political, trade and economic ties with India. (Also talks about ties with Pakistan)pic.twitter.com/Jgb4zCi3oF — Rezaul Hasan Laskar (@Rezhasan) August 28, 2021

Нынешнее заявление Станекзая имеет большое значение, учитывая, что Пакистан оказывает сильное влияние на талибов, а Исламабад всегда рассматривал связи Индии с Афганистаном как негативные. Это также первое направленное в адрес Индии высказывание со стороны талибов с тех пор, как они захватили власть в Кабуле 15 августа.

Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди создал группу высокого уровня в составе министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара, советника по национальной безопасности Аджита Довала и старших должностных лиц с учетом «развивающейся ситуации в Афганистане», чтобы сосредоточиться на «неотложных приоритетах Индии». Главным из них является обеспечение безопасной эвакуации тех индийских граждан, которые все еще остаются в Афганистане

Помимо безопасного возвращения индийцев и афганцев, желающих покинуть страну, наибольший интерес для Нью-Дели представляет вопрос того, чтобы афганская земля в будущем не использовалась против Индии. В то время как правительство ждет и наблюдает за развитием событий в Кабуле, оно также следит за международной реакцией, включая резолюцию, принятую во вторник Советом Безопасности ООН и требующую, чтобы территория Афганистана не использовалась для угрозы какой-либо стране или укрытия террористов.

#BREAKING | PM Modi forms panel on Afghanistan, EAM Jaishankar and NSA Doval to be part of the group monitoring evacuation and ground situation



Watch updates here - https://t.co/L6XhAE4tXg pic.twitter.com/Ti35pQ7RcY — Republic (@republic) August 31, 2021

Мумбаи работает над планом действий по изменению климата

Мумбаи стал первым городом в Южной Азии, который запустил в реализацию план действий по изменению климата. Официальные представители городского муниципалитета заявили, что эксперты по климату должны предоставить информацию о ближайшем будущем и разрушениях, которые могут произойти в городе, если не будут приняты меры по исправлению положения.

«Ситуация будет совершенно иной в ближайшие 30 лет или около того. Следовательно, наша цель состоит в том, чтобы смягчить и компенсировать затаившееся изменение климата. Скоро у каждого города, каждого района и каждой корпорации будет свой собственный план действий по изменению климата. События развиваются очень быстрыми темпами, и вскоре этот план действий будет реализован», — отметил один из высокопоставленных чиновников муниципалитета.

Муссоны (сезонные дожди) в Мумбаи каждый год приходят в начале июня, и исторически сложилось так, что в мае в городе не выпадает осадков вообще. Но в этом году из-за циклона Таутае уже 17 мая было зафиксировано выпадение 214 мм осадков.

The BMC is drafting a Mumbai Climate Action Plan.



What is this plan, and why does the city need one? How vulnerable is Mumbai to climate change? @Laxmantweetsss explains #ExpressExplained https://t.co/biafuqptRy — Express Explained ???? (@ieexplained) August 31, 2021

Программы по борьбе с последствиями изменения климата уже существуют в таких городах, как Лос-Анджелес, Лондон и Нью-Йорк. Среди мер, предпринятых в Мумбаи, можно упомянуть внедрение электрических автобусов, отказ от вырубки деревьев для плотин, создание очистных сооружений для рециркуляции воды, высадку плантации из 2 000 деревьев, развитие лесов Мияваки в пределах города. Кроме того, построено 5 000 ям для сбора дождевой воды.

Министр обороны Индии представил проект структурных реформ армии

На выступлении в Колледже персонала оборонных служб в Тамилнаде министр обороны Раджнатх Сингх изложил план структурных реформ индийских вооруженных сил. Будущие реформы включают в себя ряд новшеств — от принципов командования театром военных действий до создания интегрированных боевых групп, которые сделают ВС более эффективными для современной войны, и роли женщин в армии. Уже не в первый раз был поднят вопрос создания так называемых «служебных командировок», которые могли бы позволить гражданам вступить в армию на три года на контрактной основе.

Недавно созданный Департамент по военным вопросам, возглавляемый начальником штаба обороны, работает над созданием Совместного военного командования для улучшения взаимодействия и использования ресурсов. Департаменту поручено постепенно, в установленные сроки, объединить все служебные команды под одной крышей.

«Цель состоит в том, чтобы улучшить соотношение сил в армии, децентрализовать процесс принятия решений и сделать ее ориентированной на будущее и более компактной силой», — сказал министр обороны.

Он подчеркнул, что для повышения эффективности войск на местах крайне важна концепция «интегрированных боевых групп» (ИБГ).

Delivered a keynote address on ‘Defence reforms in shifting National Security paradigm’ at DSSC in Wellington.



The government under the stewardship of PM Shri @narendramodi has not only addressed immediate issues but also unleashed several reforms in security & defence sector. pic.twitter.com/GmBX164vDB — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 29, 2021

ИБГ будут состоять из специальных бригад с боевыми возможностями, специфичными для местности их дислокации и характера региональных угроз. Они покончат с армией, функционирующей в виде отдельных флангов, и объединят все в себе все виды традиционных войск — таких как пехота, артиллерия, противовоздушная оборона — под единым командованием на уровне армейских подразделений.

Четырехсторонние военно-морские учения «Малабар»

Военно-морские силы четырех стран-членов Четырехстороннего диалога по безопасности, или «Четверки» (Индия, США, Япония и Австралия) участвуют в 25-х маневрах «Малабар», которые начались у побережья Гуама в Тихом океане.

«Малабар» — многосторонние военно-морские учения, начало которым было положено в 1992 году. Изначально в них принимали участие военно-морские силы только двух стран—- Индии и Соединенных Штатов. Начиная с 2002 года, эти учения проводятся ежегодно. Япония и Австралия впервые приняли участие в тренировках в 2007 году. Теперь Малабарские учения стали одним из краеугольных камней военной совместимости сил «Четверки».

В прошлом году учения проводились в два этапа — сначала у побережья Вишакхапатнама в Бенгальском заливе, а затем в Аравийском море. Были организованы совместные операции, сосредоточенные вокруг боевой группы авианосцев «Викрамадитья» ВМС Индии и ударной группы авианосцев «Нимиц» ВМС США.

Quad nations Australia, India, Japan, and the United States start Malabar exercise 2021 from todayhttps://t.co/ir23al065U — OpIndia.com (@OpIndia_com) August 26, 2021

Несмотря на то, что страны «Четверки» неоднократно указывали, что альянс не носит военный характер и не является индо-тихоокеанской версией НАТО, индийский контр-адмирал Сударшан Шрикханде, ушедший в отставку в 2016 году и ранее возглавлявший военно-морскую разведку, отмечает, что «Четверка» должна способствовать тому, чтобы быть ключевым инструментом сдерживания Китая в регионе.

Индия плaниpуeт зaпуcтить пилoтную вepcию цифровой валюты к дeкaбpю

Резервный банк Индии выступил за использование цифровой валюты в качестве фиатных денег, чтобы уменьшить зависимость от бумажных банкнот и снизить нагрузку на транзакции. По мнению представителя банка, цифровая валюта также потенциально могла бы обеспечить более эффективную и экономичную глобализацию платежных систем в режиме реального времени.

Управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявил, что ЦБ может запустить пилотную версию национальной цифровой валюты к декабрю этого года. Он добавил, что банк крайне осторожно относится к цифровой валюте центрального банка (ЦВЦБ), которая будет для него новым продуктом.

Резервный банк определяет ЦВЦБ как законное платежное средство, выпущенное центральным банком в цифровой форме. Это то же самое, что и фиатная валюта, отличается только ее форма.

1 Организация запрещена на территории РФ.