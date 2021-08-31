Во Владимире наградили паралимпийскую медалистку

Владимир, 31 августа. Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Вера Муратова получила в подарок от администрации Владимирской области 1 миллион рублей. Свою медаль Вера завоевала в соревнованиях по пауэрлифтингу, сообщают «Владимирские ведомости». Выступая в категории до 79 кг, она подняла в сумме вес 132 кг, что и позволило ей получить бронзовую медаль.

Кроме Паралимпийской бронзы, Вера может похвастаться и многими другими наградами и призовыми местами на престижных чемпионатах и соревнованиях. Ей, например, принадлежит мировой рекорд в своей весовой категории — 143 кг. Такого результата не смогла показать даже чемпионка токийской Паралимпиады из Нигерии Босе Омолайо.

Сейчас спортсменка мечтает не о новых достижениях, а об отдыхе и свободном времени, которое она могла бы посвятить своим хобби — игре на гитаре и изучению испанского языка. Сейчас она осваивает и новый музыкальный инструмент — африканскую калимбу.

Вера надеется, что в ближайшем будущем во Владимире появится специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для колясочников, в котором смогли бы заниматься паралимпийцы, а также проходили бы соревнования международного уровня.

Ранее ФАН рассказывал о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Токио. Там коронавирус был обнаружен у более чем 100 нанятых для проведения Паралимпиады сотрудников.