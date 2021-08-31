Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 20:03
20:02
Общество
Американец объяснил, почему его поразил поход за грибами в России
20:02
Шоу-бизнес
Стало известно о многомиллионном состоянии новой жены Прохора Шаляпина
20:01
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
20:00
Экономика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
20:00
Экономика
Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию
19:59
Спорт
«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией
19:57
Политика
Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня
19:55
Происшествия
Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком
19:55
Украина
Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы
19:54
Общество
В Берлине привитые и переболевшие COVID-19 смогут посещать ночные клубы
Все новости

Визит Зеленского в США высмеяли изображением со статуей Свободы
Политика
Визит Зеленского в США высмеяли изображением со статуей Свободы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Картинка с президентом Украины Владимиром Зеленским и статуей Свободы вызвала возмущение в интернете.

Изображение появилось на просторах всемирной паутины после публикации рисунка на украинском телеканале. Неизвестный художник изобразил главу государства в постели с культовой американской скульптурой. С помощью картинки журналисты решили проиллюстрировать визит Зеленского в США, где ему предстоит встретиться с коллегой Джо Байденом. Известного блогера "Голос Мордора" рассмешило украинское творчество о визите главы государства в Соединенные Штаты. Он задался вопросом "Как. Перестать. Орать"?

Рядовые пользователи Сети также не смогли пройти мимо украинского творчества. Они усомнились в нравственных ориентирах Киева, а также поинтересовались ролью супруги Зеленского в такой пикантной ситуации.

«Вообще-то он с женой там находиться, какова ее роль в данном случае?» — добавили комментаторы.

Ранее предстоящие переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, президент Украины может заинтересовать оппонента только «картой брошенного союзника».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Визит Зеленского в США высмеяли изображением со статуей Свободы
украина сша зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru