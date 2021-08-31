Визит Зеленского в США высмеяли изображением со статуей Свободы

Москва, 31 августа. Картинка с президентом Украины Владимиром Зеленским и статуей Свободы вызвала возмущение в интернете.

Изображение появилось на просторах всемирной паутины после публикации рисунка на украинском телеканале. Неизвестный художник изобразил главу государства в постели с культовой американской скульптурой. С помощью картинки журналисты решили проиллюстрировать визит Зеленского в США, где ему предстоит встретиться с коллегой Джо Байденом. Известного блогера "Голос Мордора" рассмешило украинское творчество о визите главы государства в Соединенные Штаты. Он задался вопросом "Как. Перестать. Орать"?

На канале Украина 24 показали картину, на которой в постели лежат статуя свободы и, видимо, только что поимевший её Володимир Зеленский. Это, типа, так будет проходить его визит в США.

Как. Перестать. Орать. pic.twitter.com/04qQU8jse8 — Голос Мордора (@spacelordrock) August 31, 2021

Рядовые пользователи Сети также не смогли пройти мимо украинского творчества. Они усомнились в нравственных ориентирах Киева, а также поинтересовались ролью супруги Зеленского в такой пикантной ситуации.

«Вообще-то он с женой там находиться, какова ее роль в данном случае?» — добавили комментаторы.

Ранее предстоящие переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов. По мнению эксперта, президент Украины может заинтересовать оппонента только «картой брошенного союзника».