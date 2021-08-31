Турецкие отели могут досрочно закрыться из-за нехватки туристов

Москва, 31 августа. Туристический сезон в Турции может закончиться раньше обычного в связи с нехваткой отдыхающих и текущей эпидемиологической ситуацией.

Одним из факторов, повлиявших на складывающуюся обстановку, стало внесение Турции в «красный» список Великобритании и Франции. Данное решение осложнило туристам из этих стран посещение республики. Как следствие, многие отели начали задумываться о возможности досрочно закрыться.

Ситуацию прокомментировал председатель Комиссии по туризму и продвижению муниципалитета Кушадасы Фахреттин Чичек. По его словам, Турция не способна на диалог с другими странами, передает портал Turizm Günlüğü.

«Двойные стандарты, секретное эмбарго и недостаточная сплоченность наших министерств в рамках координации с британскими учреждениями для решения этого вопроса. Мы сталкиваемся с очень солидными потерями по многим причинам, в том числе связанным с дисфункциональностью наших зарубежных представительств», — заявил Чичек.

Такие отрицательные решения среди ключевых сторон отрасли сказываются на туристическом потоке, прибывающем в Турцию. Кроме того, на происходящее влияет открытие школ в стране, поэтому многие гостиницы склоняются к тому, чтобы закрыться пораньше.

Востребованность Турции оказалась не так высока и среди российских туристов. Россияне стали все чаще выбирать отечественные курорты для отдыха в пандемию.