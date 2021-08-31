Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США

Мехико, 31 августа. Сотни мигрантов из Латинской Америки продолжают собираться в караваны на юге Мексике, чтобы двигаться в сторону США. Об этом сообщает агентство Voz de America.

Около 800 беженцев с детьми, чемоданами и бутылками воды в руках двинулись из города Тапачула юго-восточного штата Чьяпас на север, по направлению к США.

Este sábado, en su intento por salir de Tapachula, Chiapas, familias migrantes fueron agredidas por elementos de la @GN_MEXICO_, militares y agentes del @INAMI_mx, quienes cerraron el tránsito a la caravana.



????️ Video: COMDHSM. pic.twitter.com/XWB0WzqR2l — Animal Político (@Pajaropolitico) August 29, 2021

Караван состоит из сотен людей из разных стран Латинской Америки: Гаити, Кубы, Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора. Мигранты прошли пешком около 20 км из Тапачулы к шоссе, которое ведет к городу Уэуэтан.

Migrants and asylum seekers from Central America and the Caribbean walk in a caravan headed to the Mexican capital to apply for asylum and refugee status in Tapachula, in Chiapas state. More photos: https://t.co/92MLavKslL ???? Jose Torres pic.twitter.com/Lho4hpItPE — Reuters Pictures (@reuterspictures) August 31, 2021

Это вторая вереница из мигрантов, собравшаяся менее чем через три дня после отправления первого потока из 700 человек, которые ищут убежища в США.

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Продвижение участников по югу Мексики столкнулось с сопротивлением властей, однако мигранты продолжают двигаться к цели. На данный момент беженцы идут по федеральному шоссе. Сообщений о пострадавших или серьезных происшествиях не поступало.

Меры мексиканских властей

На фоне роста миграционного потока правительство Мексики заявило, что 14 тысяч военных из вооруженных сил готовы к обеспечению порядка в стране. В ответ Национальный институт миграции (INM) осудил применение насильственных мер для сдерживания каравана.

На видеозаписях, опубликованных СМИ, показаны столкновения между членами Национальной гвардии и мигрантами на автостраде в штате Чьяпас. В одном из материалов видно, как двое военнослужащих повалили мужчину на землю и начали бить его по лицу.

While many migrants were detained today in #Chiapas, Mexico, many continue heading north towards the U.S. regardless of the severe repression by the Mexican government. Another migrant caravan is set to come through Mexico tomorrow.✊????❤️#CaravanaDeMigrantes????:@Darinelzacarias pic.twitter.com/Xt5IBzMiCw — Voices in Movement (@VIM_Media) August 30, 2021

INM опубликовал сообщение, в котором назвало действия сотрудников миграционных служб «неприемлемыми» и осудил нарушение прав мигрантов.

@INAMI_mx reprueba cualquier acción que lesione los derechos humanos de la población en contexto de movilidad; notificó al Órgano Interno de Control de lo sucedido ayer en #Chiapas, para los efectos legales que correspondan ➡️ https://t.co/qzaYQ014mj pic.twitter.com/U2bMHdpinu — INM (@INAMI_mx) August 30, 2021

Президент Мекиски Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство продолжит сдерживать миграцию после неудачной попытки распустить первый караван. При этом он призвал власти США обеспечить дополнительные способы урегулирования ситуации. Обрадор также подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо продолжить выдавать гражданам Центральной Америки рабочие визы и стипендии. Он добавил, что подобные меры будут полезны и для страны, нуждающейся в трудовых ресурсах.

Поток мигрантов

Миграционный кризис возник в октябре 2018 года, когда караваны из тысяч беженцев, по большей части из Центральной Америки, отправились к южной границе США. В связи с этим тогдашний президент Дональд Трамп начал оказывать давление на правительство Мексики, требуя сдержать поток.

Со вступлением в должность Джо Байден приостановил программу своего предшественника «Оставайся в Мексике», которая вынуждала беженцев ожидать решения касательно своих заявлений на территории Мексики.

Заявления Байдена о смягчении миграционной политики привели к настоящему миграционному и гуманитарному кризису из-за огромного наплыва беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса.

Федеральное агентство новостей /

Позже Байден и высшие чиновники призвали мигрантов из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США» и вновь ужесточили миграционную политику.

Недавно федеральный судья штата Техас Мэтью Качмарик приказал администрации президента вернуться к программе времен Трампа «Оставайся в Мексике».