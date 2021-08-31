Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 20:03
20:01
Экономика
Один из дилеров АвтоВАЗа сообщил о нехватке автомобилей
20:00
Экономика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
20:00
Экономика
Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию
19:59
Спорт
«Есть в голове»: Карпин определился со стартовым составом на матч с Хорватией
19:57
Политика
Политолог Межевич исключил войну между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня
19:55
Происшествия
Тротуар и дорогу на улице Савушкина в Петербурге залило кипятком
19:55
Украина
Политолог Егорченков оценил шансы Украины вернуть себе статус ядерной державы
19:54
Общество
В Берлине привитые и переболевшие COVID-19 смогут посещать ночные клубы
19:54
Общество
Невролог Хорошев объяснил слова Мурашко о риске смерти после выздоровления от COVID-19
19:54
Общество
Прикамье завершит расселять граждан из аварийного жилья на год раньше
Все новости

Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США
Весь мир
Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США
Global Look Press  /  Xinhua / Xinhua

Мехико, 31 августа. Сотни мигрантов из Латинской Америки продолжают собираться в караваны на юге Мексике, чтобы двигаться в сторону США. Об этом сообщает агентство Voz de America.

Около 800 беженцев с детьми, чемоданами и бутылками воды в руках двинулись из города Тапачула юго-восточного штата Чьяпас на север, по направлению к США.

Караван состоит из сотен людей из разных стран Латинской Америки: Гаити, Кубы, Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора. Мигранты прошли пешком около 20 км из Тапачулы к шоссе, которое ведет к городу Уэуэтан.

Это вторая вереница из мигрантов, собравшаяся менее чем через три дня после отправления первого потока из 700 человек, которые ищут убежища в США.

Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США
 / 

Продвижение участников по югу Мексики столкнулось с сопротивлением властей, однако мигранты продолжают двигаться к цели. На данный момент беженцы идут по федеральному шоссе. Сообщений о пострадавших или серьезных происшествиях не поступало.

Меры мексиканских властей

На фоне роста миграционного потока правительство Мексики заявило, что 14 тысяч военных из вооруженных сил готовы к обеспечению порядка в стране. В ответ Национальный институт миграции (INM) осудил применение насильственных мер для сдерживания каравана.

На видеозаписях, опубликованных СМИ, показаны столкновения между членами Национальной гвардии и мигрантами на автостраде в штате Чьяпас. В одном из материалов видно, как двое военнослужащих повалили мужчину на землю и начали бить его по лицу.

INM опубликовал сообщение, в котором назвало действия сотрудников миграционных служб «неприемлемыми» и осудил нарушение прав мигрантов.

Президент Мекиски Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство продолжит сдерживать миграцию после неудачной попытки распустить первый караван. При этом он призвал власти США обеспечить дополнительные способы урегулирования ситуации. Обрадор также подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо продолжить выдавать гражданам Центральной Америки рабочие визы и стипендии. Он добавил, что подобные меры будут полезны и для страны, нуждающейся в трудовых ресурсах.

Поток мигрантов

Миграционный кризис возник в октябре 2018 года, когда караваны из тысяч беженцев, по большей части из Центральной Америки, отправились к южной границе США. В связи с этим тогдашний президент Дональд Трамп начал оказывать давление на правительство Мексики, требуя сдержать поток.

Со вступлением в должность Джо Байден приостановил программу своего предшественника «Оставайся в Мексике», которая вынуждала беженцев ожидать решения касательно своих заявлений на территории Мексики.

Заявления Байдена о смягчении миграционной политики привели к настоящему миграционному и гуманитарному кризису из-за огромного наплыва беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса.

Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США
Федеральное агентство новостей  / 

Позже Байден и высшие чиновники призвали мигрантов из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США» и вновь ужесточили миграционную политику.

Недавно федеральный судья штата Техас Мэтью Качмарик приказал администрации президента вернуться к программе времен Трампа «Оставайся в Мексике».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США
мигранты сша мексика караван мигрантов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru