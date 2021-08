Новый караван мигрантов движется из Мексики к южной границе США

Мехико, 31 августа. Сотни мигрантов из Латинской Америки продолжают собираться в караваны на юге Мексике, чтобы двигаться в сторону США. Об этом сообщает агентство Voz de America.

Около 800 беженцев с детьми, чемоданами и бутылками воды в руках двинулись из города Тапачула юго-восточного штата Чьяпас на север, по направлению к США.

Караван состоит из сотен людей из разных стран Латинской Америки: Гаити, Кубы, Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора. Мигранты прошли пешком около 20 км из Тапачулы к шоссе, которое ведет к городу Уэуэтан.

Migrants and asylum seekers from Central America and the Caribbean walk in a caravan headed to the Mexican capital to apply for asylum and refugee status in Tapachula, in Chiapas state. More photos: https://t.co/92MLavKslL ???? Jose Torres pic.twitter.com/Lho4hpItPE

Это вторая вереница из мигрантов, собравшаяся менее чем через три дня после отправления первого потока из 700 человек, которые ищут убежища в США.

Продвижение участников по югу Мексики столкнулось с сопротивлением властей, однако мигранты продолжают двигаться к цели. На данный момент беженцы идут по федеральному шоссе. Сообщений о пострадавших или серьезных происшествиях не поступало.

На фоне роста миграционного потока правительство Мексики заявило, что 14 тысяч военных из вооруженных сил готовы к обеспечению порядка в стране. В ответ Национальный институт миграции (INM) осудил применение насильственных мер для сдерживания каравана.

На видеозаписях, опубликованных СМИ, показаны столкновения между членами Национальной гвардии и мигрантами на автостраде в штате Чьяпас. В одном из материалов видно, как двое военнослужащих повалили мужчину на землю и начали бить его по лицу.

While many migrants were detained today in #Chiapas, Mexico, many continue heading north towards the U.S. regardless of the severe repression by the Mexican government. Another migrant caravan is set to come through Mexico tomorrow.✊????❤️#CaravanaDeMigrantes????:@Darinelzacarias pic.twitter.com/Xt5IBzMiCw