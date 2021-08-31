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«Сахарцы за мир» призвали к восстановлению дипломатических отношений между Алжиром и Марокко
Весь мир
«Сахарцы за мир» призвали к восстановлению дипломатических отношений между Алжиром и Марокко
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Эль-Аюн, 31 августа. Политическое движение «Сахарцы за мир» направило генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу послание, в котором призвало поспособствовать восстановлению дипломатических отношений между Марокко и Алжиром.

В письме глава организации Аль-Хадж Ахмед поприветствовал назначение российского дипломата Александра Иванко Специальным представителем генсека и главой миссии MINURSO в Западной Сахаре, а также высоко оценил неустанные усилия Гутерреша по возобновлению политического процесса для мирного урегулирования в регионе.

«Решение должно соответствовать интересам всех сторон и приниматься в соответствии с международным правом», — говорится в послании генсеку.

«Сахарцы за мир» надеются, что Гутеррешу, наконец, удастся преодолеть разногласия и препятствия, которые мешают назначению его личного посланника.

«Мы не можем скрыть от вас, господин Генеральный секретарь, нашу глубокую озабоченность и обеспокоенность по поводу негативных последствий, которыми грозит недавний крах дипломатических отношений между Алжиром и Марокко. По нашему мнению, взаимопонимание двух главных держав в регионеявляется непременным условием для решения проблемы и прекращения страданий сахарцев», — отмечено в письме.

Представитель движения опасается, что нынешняя ситуация может затянуть конфликт в Западной Сахаре, «превратив его во второй Кашмир», как ранее предупреждал бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика.

«Мы подтверждаем желание сотрудничать и уверенность в вашем влиянии и способности принести мир в наш регион и работать над быстрым восстановлением дипломатических отношений между Алжиром и Марокко, потому что от мира зависит судьба региона и сахарцев», — заключил Аль-Хадж Ахмед.

Ранее с подобным призывом выступилиЛига арабских государств, Ливия, Судан и другие государства мира. АНДР объявила об одностороннем решении разорвать дипломатические контакты, обвинив Рабат во «враждебных действиях» на фоне ситуации с безопасностью в регионе, масштабных лесных пожаров и нормализации отношений между Марокко и Израилем.

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