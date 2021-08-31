Состояние жены Прохора Шаляпина остается стабильно тяжелым

Радостное событие в жизни финалиста шестой «Фабрики звезд» Прохора Шаляпина завершилось печальным итогом. Новоиспеченная супруга, артиста бизнесвумен Татьяна Клаудия Девис угодила в больницу с диагнозом коронавирус. В разговоре с ФАН Прохор Шаляпин заявил, что состояние здоровья его жены остается стабильно тяжелым.

Торжественное бракосочетание прошло в Лас-Вегасе. По словам актера Георгия Кирьянова, присутствовавшего на свадьбе, невеста могла подхватить вирус от кого-то из гостей. Собственную свадьбу Девис покинула на карете скорой помощи, ей поставили капельницу, но это лишь усугубило положение. Теперь жена экс-участника «Фабрики звезд» находится под аппаратом ИВЛ.

ФАН удалось связаться с Прохором Шаляпиным, однако обнадеживающих новостей у него не нашлось.

«К сожалению, сейчас никаких новостей у меня нет со вчерашнего дня. У нас разница во времени — десять часов, пока ничего сказать не могу. Все пока так же», — сказал артист.

Агентство городских новостей Москва /

Избранницей российского исполнителя стала 42-летняя миллионерша. Она владеет семейным бизнесом и недвижимостью в Мексике и Монако. Разговоры о свадьбе двух влюбленных шли давно, только теперь молодые решили узаконить свои отношения. И стоит заметить, что сделать это они решили на широкую ногу. Так, журналисты подсчитали и оценили свадьбу Шаляпина и Девис в 15 миллионов рублей.

К слову, бывшая жена Прохора Шаляпина, бизнесвумен Лариса Копенкина, с которой Шаляпину не единожды приписывали возобновление отношений, выбор экс-супруга одобрила, заявив, что пассия артиста ей нравится.