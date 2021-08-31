В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller

Вашингтон, 31 августа. Церемония резки первой стали для строительства нового авианосца ВМС США Doris Miller состоялась на верфи предприятия Newport News Shipbuilding.

В сообщении судостроительной компании Huntington Ingalls Industries говорится, что Doris Miller станет четвертым атомным авианосцем класса Gerald R. Ford в составе американских ВМС.

По имеющейся информации, в настоящее время специалисты выполняют начальные работы, включая изготовление конструкций. Подчеркивается, что новый корабль будет вторым авианосцем, построенным полностью с использованием цифровых чертежей. Закладку киля планируют провести в 2026 году, а в ряды ВМС его передадут в 2032 году.

Авианосец назван в честь американского моряка Дориса Миллера, участвовавшего во Второй мировой войне. Это первый афроамериканец, который был награжден Военно-морским крестом.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford испытали взрывом подводной бомбы. Также стало известно, что в 2022 году США собираются ввести в эксплуатацию гиперзвуковое вооружение воздушного, наземного и морского базирования, передает RT.