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В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller

  /   Обновлено: 31 августа 2021 18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
wikipedia.org  /  U.S. Navy/ PD

Вашингтон, 31 августа. Церемония резки первой стали для строительства нового авианосца ВМС США Doris Miller состоялась на верфи предприятия Newport News Shipbuilding.

В сообщении судостроительной компании Huntington Ingalls Industries говорится, что Doris Miller станет четвертым атомным авианосцем класса Gerald R. Ford в составе американских ВМС.

По имеющейся информации, в настоящее время специалисты выполняют начальные работы, включая изготовление конструкций. Подчеркивается, что новый корабль будет вторым авианосцем, построенным полностью с использованием цифровых чертежей. Закладку киля планируют провести в 2026 году, а в ряды ВМС его передадут в 2032 году.

Авианосец назван в честь американского моряка Дориса Миллера, участвовавшего во Второй мировой войне. Это первый афроамериканец, который был награжден Военно-морским крестом.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford испытали взрывом подводной бомбы. Также стало известно, что в 2022 году США собираются ввести в эксплуатацию гиперзвуковое вооружение воздушного, наземного и морского базирования, передает RT.

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