Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии

Улан-Удэ, 31 августа. Рыбак наткнулся на полусгнившее тело, сплавляясь по по реке Муякан. Пол умершего пока установить не удалось.

По данным следствия, мужчина сделал находку 14 августа. Он пришвартовал лодку к берегу на водоеме, расположенном недалеко от трассы Таксимо—Северомуйск. Там гражданин увидел труп, который могло принести течением реки.

На теле погибшего была цепочка и крест. Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Для установления личности будут сделаны ряд экспертиз.