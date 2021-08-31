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Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии

  /   Обновлено: 31 августа 2021 18:28
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Улан-Удэ, 31 августа. Рыбак наткнулся на полусгнившее тело, сплавляясь по по реке Муякан. Пол умершего пока установить не удалось.

По данным следствия, мужчина сделал находку 14 августа. Он пришвартовал лодку к берегу на водоеме, расположенном недалеко от трассы Таксимо—Северомуйск. Там гражданин увидел труп, который могло принести течением реки.

На теле погибшего была цепочка и крест. Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Для установления личности будут сделаны ряд экспертиз.

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