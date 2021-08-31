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Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
pixabay.com  /  pixabay.com

Конарек, 31 августа. Военные водолазы из России и Ирана разделили первое место в конкурсе «Глубина-2021» на Международных армейских играх.

Соревнования прошли в иранском порту Конарек, расположенном на побережье Оманского залива, передает «Звезда». Сообщается, что победителями конкурса стали сборные команды ВМФ России и ВМС Ирана, набрав по 5449 баллов.

В пресс-центре АрМИ-2021 также сообщили, что второе место заняли военнослужащие ВМС Китая, заработав 3776 баллов. За ними расположились водолазы из Сирии с 3293 баллами. Отмечается, что победители получили награды. Помимо названных стран, в состязании принимают участие представители Венесуэлы и Индии.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал АрМИ-2021 самыми масштабными за все годы их проведения. Он отметил, что российская команда лидирует на соревнованиях. Кроме того, под Рязанью проходит третий этап конкурса армейских игр «Тактический стрелок», передает RT.

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россия иран водолазы арми-2021
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