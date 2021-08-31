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Трансляцию прогноза погоды в Канаде чуть не сорвала собака телеведущего

  /   Обновлено: 31 августа 2021 18:22
Общество
Трансляцию прогноза погоды в Канаде чуть не сорвала собака телеведущего
Global Look Press  /  Stephan Schulz/ZB

Торонто, 31 августа. Собака ведущего канадского прогноза погоды вошла в кадр во время эфира. Однако он не растерялся и продолжил вести программу, не обращая внимания на питомца.

Домашний питомец ведущего прогноза погоды на канале Global Toronto Энтони Фарнелла вбежала в кадр во время прямого эфира. Об этом сообщает канадская телевизионная компания Global Television Network. Видеозапись эфира была опубликована на официальном канале компании на YouTube.

Фарнелл рассказывал телезрителям о погоде в Торонто. В этот момент в кадр вошел щенок по кличке Шторм. Как отмечают сотрудники телеканала, он относится к породе голдендудль — помеси пуделя с золотистым ретривером. Ведущий не обратил внимания на питомца и продолжил вести эфир.

Как сообщалось ранее, собака по кличке Каштанка спасла маленького котенка в городе Крымске, Краснодарский край. Она начала ухаживать за ним как мама.

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