Гендиректор «Спартака» рассказал об итогах собрания клубов РПЛ

Москва, 31 августа. Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что на общем собрании клубов Российской премьер-лиги не приняли решений касательно лимита и реформ.

По его словам, судьбоносных решений не было принято, в Российском футбольном союзе (РФС) состоялась презентация «Юпитера-16».

«Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа. По презентации вызывают вопросы суммы и цифры», — указал Мележиков.

Гендиректор московского клуба также уточнил, что на данном этапе решения нет. Очередное собрание российских клубов запланировано на 1 октября. Что касается реформы лимита на легионеров, указал он, необходимо принимать решение параллельно с реформой чемпионата.

В настоящее время в заявку на РПЛ клубы лиги могут вносить до восьми иностранных игроков. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков выступил с предложением отменить лимит.