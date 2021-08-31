Непривитых преподавателей и учителей Ростовской области начнут отстранять от работы

Ростов-на-Дону, 31 августа. Не имеющих прививок против коронавируса сотрудников ВУЗов и СУЗов в Ростовской области начнут отстранять от работы, кроме тех у кого есть медотвод. С таким заявлением выступил начальник областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Глава ведомства отметил, что комплекс мероприятий по предупреждению COVID-19 в школах должен проводиться в полном объеме и ежедневно контролироваться. Также он рекомендовал, не допускать в учреждение детей с любыми признаками ОРВИ или кишечного расстройства.

По словам Ковалева, на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса 80% школьных учителей. В университетах и техникумах этот показатель ниже на 20%.

В свою очередь глава региона Василий Голубев распорядился обеспечить регулярный санитарный контроль в образовательных учреждениях и вузовских общежитиях.

Ранее ФАН сообщал, что в отделении реанимации, находясь на аппарате ИВЛ, скончался вице-президент областной Торгово-промышленной палаты Сергей Шнейдер. Как пояснили в ТПП Ростовской области, должность вице-президента Шнейдер занимал последние семь лет.