Москва, 31 августа. Сотрудничество киевских чиновников с США самым худшим образом отразилось на украинской оборонной промышленности, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

В интервью изданию «Комсомольская правда» он в деталях рассказал правду о роли Соединенных Штатов в уничтожении украинской «оборонки». По словам Прозорова, в эпоху президентства Петра Порошенко военные предприятия страны стали элементом масштабной коррупционной схемы. К примеру, на Житомирском бронетанковом заводе для ВСУ собирались устаревшие БМП-1, которые по частям закупались в Польше и Чехии.

«Одна БМП-1 обходилась бюджету в 200 тысяч евро. Но! Есть одна деталь: на этом зарабатывали украинские чиновники и украинский завод», — заметил Прозоров.

Ситуация резко изменилась с приходом к власти в стране Владимира Зеленского. Тогда госконцерн «Укроборонпром» фактически был передан под контроль западных представителей.

«Это был рейдерский захват. Поменяли руководство, объявили реформу структуры», — продолжил офицер.

Позднее руководящие посты на предприятиях корпорации были распределены между американцами. Им предстояло оценить возможности местных заводов и выявить те, что могут составить конкуренцию западным. Затем все эти компании были ликвидированы.

«Три завода-гиганта в городе Николаеве, способные производить даже авианосцы, со столетней историей, обанкротили. Черноморский судостроительный ликвидировали. И теперь Зеленский заявляет, что собирается усилить украинский флот, закупая корабли в Великобритании», — констатировал Прозоров.

Ранее польские аналитики уже предупреждали о катастрофических последствиях реформирования «Укроборонпрома». Несмотря на это, как пишет RT, украинские депутаты поддержали ликвидацию концерна.