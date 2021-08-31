Румынская Dacia модернизировала внедорожник Duster

Миовени, 31 августа. Автоконцерн из Румынии создал особую комплектацию модели Duster.

Автомобилестроительная компания Dacia намеревается выпустить на рынок в 2022 году обновленную вариацию внедорожника Duster, презентованного в июне этого года. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Компания уже продемонстрировала фотографии кроссовера, при этом не раскрыв детали о его «начинке». Известно, что спецверсия называется Extreme Limited Edition.

Dacia обнародовала некоторые данные о дизайне экстерьера и интерьера: машина будет передвигаться на 17-дюймовых дисках из легких сплавов. Радиаторная решетка будет исполнена с использованием элементов оранжевого цвета. Помимо нее, производитель решил покрасить в этот цвет рейлинги и корпусы зеркал заднего вида.

Флагманская версия Prestige легла в основу конструкции Extreme Limited Edition. В специальную модификацию устанавливается мультимедиа с экраном на 8 дюймов, система климат- и круиз-контроля, а также полный пакет электронной системы динамической стабилизации автомобиля.

Планы по развитию бренда Dacia ранее раскрыл президент АвтоВАЗа Николя Мор. Он заявил, что продукция румынского концерна не попадет на отечественный рынок.