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Румынская Dacia модернизировала внедорожник Duster
Экономика
Румынская Dacia модернизировала внедорожник Duster
prt scr renault.ru

Миовени, 31 августа. Автоконцерн из Румынии создал особую комплектацию модели Duster.

Автомобилестроительная компания Dacia намеревается выпустить на рынок в 2022 году обновленную вариацию внедорожника Duster, презентованного в июне этого года. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Компания уже продемонстрировала фотографии кроссовера, при этом не раскрыв детали о его «начинке». Известно, что спецверсия называется Extreme Limited Edition.

Dacia обнародовала некоторые данные о дизайне экстерьера и интерьера: машина будет передвигаться на 17-дюймовых дисках из легких сплавов. Радиаторная решетка будет исполнена с использованием элементов оранжевого цвета. Помимо нее, производитель решил покрасить в этот цвет рейлинги и корпусы зеркал заднего вида.

Флагманская версия Prestige легла в основу конструкции Extreme Limited Edition. В специальную модификацию устанавливается мультимедиа с экраном на 8 дюймов, система климат- и круиз-контроля, а также полный пакет электронной системы динамической стабилизации автомобиля.

Планы по развитию бренда Dacia ранее раскрыл президент АвтоВАЗа Николя Мор. Он заявил, что продукция румынского концерна не попадет на отечественный рынок.

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внедорожник dacia duster
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