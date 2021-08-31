Участники Maneskin объяснили похожие слова в хите I Wanna Be Your Slave и песне Пугачевой

Москва, 31 августа. Итальянская рок-группа Maneskin впервые прокомментировали популярный в Сети мем с певицей Аллой Пугачевой.

Речь идет о видео, где демонстрируются одинаковые тексты песни «Будь или не будь» Примадонны российской эстрады и I wanna be your slave победителей Евровидения. Ролик получил огромную популярность в Сети. На встрече, организованной «Яндекс.Музыкой» музыканты группы впервые прокомментировали это совпадение.

Они уточнили, что впервые слышат об этой песне, и вообще об Алле Пугачевой. По словам артистов, это не заимствование и не плагиат.

Музыканты Maneskin прилетели в Москву накануне. Они прибыли в столицу России, чтобы пообщаться с фанатами и ответить на самые актуальные и волнующие вопросы.