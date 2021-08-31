Полицейский из Чебоксар спас потерявшего сознание ребенка, доставив его в реанимацию

Чебоксары, 31 августа. Оперативные действия сотрудника ГИБДД в Чебоксарах помогли врачам вовремя оказать медицинскую помощь ребенку, который потерял сознание.

В разгар летней жары мать с годовалым ребенком ехала по городу на маршрутном автобусе. Неожиданно маленькая девочка потеряла сознание.

Водитель автобуса остановился и открыл двери. Мать, выбежав из салона, заметила дежурившую неподалеку патрульную машину полиции. С дочкой на руках она бросилась к ней.

В тот день дежурство нес помощник командира отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии капитан полиции Юрий Зайцев. Оценив ситуацию, он не стал терять ни минуты. Усадив женщину с ребенком в патрульный автомобиль, полицейский включил проблесковые огни и оперативно доставил их в детскую больницу.

Девочку передали бригаде реаниматологов. Благодаря своевременной помощи полицейского и медиков ее удалось спасти.

Как ранее сообщалось, житель Уфы поймал 11-месячного мальчика при падении из окна жилого дома. Затем он вызвал врачей скорой помощи.