Российскими ударными беспилотниками «Орион» заинтересовались 20 стран

Кубинка, 31 августа. Российские ударные беспилотные летательные аппараты «Орион» вызвали интерес у представителей 20 стран, сообщили в компании «Кронштадт».

Как рассказал представитель предприятия, делегации из 20 государств в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» провели с компанией переговоры о поставках комплекса с беспилотниками «Орион-Э». Также во встречах принимал участие «Рособоронэкспорт».

В «Кронштадте» добавили, что потенциальные заказчики проявили заинтересованность к разведывательно-ударными дронам «Сириус». Незадолго до этого был подписан контракт на их поставку в Вооруженные силы России. Однако в компании подчеркнули, что речь об экспорте БПЛА пойдет только после завершения полного цикла госиспытаний и начала серийных поставок в интересах Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу назвал поставки перспективной авиатехники приоритетом военного ведомства. Также он заявил, что численность беспилотников в российской армии к концу 2021 года превысит 2 тысячи, передает RT.