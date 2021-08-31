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Вдовец потерял тело жены из-за ошибки в аэропорту Петербурга

  /   Обновлено: 31 августа 2021 18:11
Происшествия
Вдовец потерял тело жены из-за ошибки в аэропорту Петербурга
pixabay.com  /  carolynabooth

Санкт-Петербург, 31 августа. Мужчина из-за ошибки в аэропорту Петербурга прилетел в Краснодар с гробом, в котором оказалось тело незнакомой женщины. Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента

Вдовец направлялся из Северной столицы домой, чтобы похоронить погибшую супругу. Подмена вскрылась лишь перед захоронением. В аэропорту Пулково, из которого был отправлен гроб, пояснили, что в процессе транспортировки была совершена техническая ошибка, в результате которой гроб был отправлен в Краснодар, но другим рейсом.

Уточняется, что в терминале той ночью находились два гроба. В одном была 37-летняя жительница Краснодарского края, в другом — молодая девушка возрастом около 20 лет. Обе скончались в Петербурге. По предварительным данным, сотрудник грузового терминала неверно промаркировал гробы при оформлении.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием в грузовом терминале Пулково.

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