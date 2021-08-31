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Запуск корабля «Союз МС-21» с тремя россиянами запланирован на 18 марта 2022 года

  /   Обновлено: 31 августа 2021 18:12
Технологии
Запуск корабля «Союз МС-21» с тремя россиянами запланирован на 18 марта 2022 года
pxhere.com

Москва, 31 августа. Пилотируемый корабль «Союз МС-21» впервые с 2000 года отправится к Международной космической станции с полностью российским экипажем, сообщили в Роскосмосе.

По данным госкорпорации, запуск состоится 18 марта 2022 года. На борту корабля в космос отправятся Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев. При этом на 28 марта запланировано приземление корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и Марком Ванде Хаем.

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что строительство российской национальной космической станции начнется в 2027 году. По его словам инженеры могут использовать некоторые наработки Илона Маска.

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