Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 18:34
18:31
Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве адвоката Маршани оставили под домашним арестом
18:31
Происшествия
Локализован один из очагов пожара в Мордовском заповеднике
18:30
Общество
Нужно ли кастрировать и прививать от коронавируса животных. Колонка Эдгарда Запашного
18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
18:23
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
18:23
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
18:22
Общество
Трансляцию прогноза погоды в Канаде чуть не сорвала собака телеведущего
18:19
Происшествия
Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
18:19
Спорт
Гендиректор «Спартака» рассказал об итогах собрания клубов РПЛ
18:15
Армия
Экс-сотрудник СБУ Прозоров в деталях описал, как США уничтожили украинскую «оборонку»
Все новости

Ливийские племена обвинили Турцию в распространении терроризма
Весь мир
Ливийские племена обвинили Турцию в распространении терроризма
Prt Scr youtube.com  /  fahed k

Триполи, 31 августа. Союз ливийских племен обвинил Турцию в распространении терроризма. Согласно заявлению, Анкара содействует боевикам, а также отправляет загруженные наемниками самолеты в соседние североафриканские страны — Ливию и Тунис.

Союз добавил, что поддержку террористов западной республикой «задокументировали доказательствами на виду и на слуху у международного сообщества». Однако от действий вооруженных банд, в первую очередь, страдают местные жители.

Кроме того, племена высоко оценили позицию президента Туниса Каиса Саида после того, как национальный лидер обуздал политический ислам в стране. Союз напомнил о сотрудничестве соседних государств и добавил, что продолжит работу по развитию диалога.

«Отношения слишком прочны, чтобы быть искаженными или разорванными экстремистскими движениями. Турция создала агентов, которые отказались от чести, чтобы дестабилизировать безопасность и стабильность наших двух стран», — подчеркнули в племенах.

Ранее международная редакция ФАН разъяснила, почему Триполи превращается в плацдарм боевиков на севере Африки. Кроме того, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал документальный фильм о новой террористической угрозе, который повествовал о формировании зоны нестабильности на юге Ливии.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийские племена обвинили Турцию в распространении терроризма
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru