Триполи, 31 августа. Союз ливийских племен обвинил Турцию в распространении терроризма. Согласно заявлению, Анкара содействует боевикам, а также отправляет загруженные наемниками самолеты в соседние североафриканские страны — Ливию и Тунис.

Союз добавил, что поддержку террористов западной республикой «задокументировали доказательствами на виду и на слуху у международного сообщества». Однако от действий вооруженных банд, в первую очередь, страдают местные жители.

Кроме того, племена высоко оценили позицию президента Туниса Каиса Саида после того, как национальный лидер обуздал политический ислам в стране. Союз напомнил о сотрудничестве соседних государств и добавил, что продолжит работу по развитию диалога.

«Отношения слишком прочны, чтобы быть искаженными или разорванными экстремистскими движениями. Турция создала агентов, которые отказались от чести, чтобы дестабилизировать безопасность и стабильность наших двух стран», — подчеркнули в племенах.

Ранее международная редакция ФАН разъяснила, почему Триполи превращается в плацдарм боевиков на севере Африки. Кроме того, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал документальный фильм о новой террористической угрозе, который повествовал о формировании зоны нестабильности на юге Ливии.