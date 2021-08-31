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Опыт Югры по созданию плавучих поликлиник может быть востребован по всей России
Общество
Опыт Югры по созданию плавучих поликлиник может быть востребован по всей России
oaoosk.ru  /  Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

Ханты-Мансийск, 31 августа. Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко посетил в деревне Лямина единственную в России плавучую поликлинику. Он отметил, что это уникальное первичное звено здравоохранения, где люди получают доступную и квалифицированную медицинскую помощь. И это при том, что до ближайшей поликлиники может быть не одна сотня километров.

К ним не просто приезжает врач на теплоходе с саквояжем и фонендоскопом — на корабле оборудован целый медицинский комплекс, где работают все необходимые узкие специалисты, есть сложное медицинское оборудование и медикаменты, сообщает портал Ugra-news.

Село Лямина отрезано от Большой земли одноименной рекой. Единственная автодорога проходит по наплавному мосту, и по ней не всегда можно проехать. Именно для таких труднодоступных мест и создавалась плавучая поликлиника на теплоходе «Николай Пирогов». За сезон она посещает около 50 населенных пунктов и обслуживает около 10 тысяч человек.

«Эта поликлиника очень востребована, и сейчас Югра уже задумывается о втором таком теплоходе. Я инициативу поддерживаю. В силу своих возможностей сделаю все, чтобы опыт Югры тиражировался. У нас в России много рек и очень много небольших населенных пунктов, к которым тоже можно добраться только по воде», — добавил Денис Проценко.

Новая плавучая поликлиника уже в стадии подготовки. Оборудуются кабинеты, лаборатории. Теплоход разработан специально для рек Югры, учтена их сезонная маловодность, извилистость. Судно будет иметь небольшую осадку, габариты, которые позволят успешно маневрировать в узких протоках. Будет предусмотрена возможность швартовки у необорудованного берега. Люди должны получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, независимо от мест, где они живут.

Ранее ФАН рассказывал о передвижной поликлинике в Забайкалье. Там запустили первый в России медицинский поезд.

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медицина теплоход помощь поликлиника
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