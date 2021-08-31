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«Газпром»: подготовка к запуску первой нитки «СП-2» подходит к концу

  /   Обновлено: 31 августа 2021 18:00
Экономика
«Газпром»: подготовка к запуску первой нитки «СП-2» подходит к концу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Процесс подготовки к запуску первой нитки «Северного потока — 2» находится на завершающем этапе. Об этом сообщили в российском концерне «Газпром».

В настоящий момент компания завершает пуско-наладочные работы на газопроводе «СП-2» на первой нитке для поставок, рассказал топ-менеджер компании.

Поставки сырья на европейский рынок по «Северному потоку — 2» могут стартовать уже в октябре 2021 года. Соответствующий прогноз ранее представило международное рейтинговое агентство Fitch.

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Газпром газопровод северный поток - 2
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