«Газпром»: подготовка к запуску первой нитки «СП-2» подходит к концу

Москва, 31 августа. Процесс подготовки к запуску первой нитки «Северного потока — 2» находится на завершающем этапе. Об этом сообщили в российском концерне «Газпром».

В настоящий момент компания завершает пуско-наладочные работы на газопроводе «СП-2» на первой нитке для поставок, рассказал топ-менеджер компании.

Поставки сырья на европейский рынок по «Северному потоку — 2» могут стартовать уже в октябре 2021 года. Соответствующий прогноз ранее представило международное рейтинговое агентство Fitch.