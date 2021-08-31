Как есть яблоки с максимальной пользой: поясняет нутрициолог Ирина Писарева

Свежие и сочные сезонные яблоки — один из лучших даров ранней осени. О пользе фрукта, казалось бы, не спорят — как пишет Роспотребнадзор, в нем содержатся витамины группы В, бета-каротин, флавоноиды, аскорбиновая кислота и множество других необходимых организму микроэлементов. Как правильно употреблять популярный плод, ФАН решил выяснить у персонального нутрициолога Ирины Писаревой.

Эксперт уверяет, что витаминно-минеральный состав продукта отличается у желтых, красных и зеленых яблок. Последние имеют меньший гликемический индекс, а значит, людям с повышенным сахаром или предрасположенностью к сахарному диабету лучше будет употреблять именно их.

«В кожуре яблока и семечках очень много полезных витаминов и микроэлементов для организма человека. Но сейчас яблоко, даже если привозят из не таких далеких мест по России, в любом случае обрабатывают, поэтому рекомендуется его очень тщательно мыть либо снимать шкурку, — рассказывает специалист. — О семечках тоже двоякое понятие: хоть там и есть полезные вещества и в очень хорошей концентрации, в больших количествах они могут быть вредны и даже ядовиты. Но в них содержится практически двойная норма йода, поэтому если у кого-то есть йододефицит, то не больше четырех-пяти зернышек можно съедать».

https://pixabay.com / Couleur

Говоря о термической обработке плода, Ирина Писарева упоминает один из советов федеральной службы, который гласит, что витамин С разрушается при воздействии температур. Соответственно, сырые яблоки будут куда полезнее, но не для любого организма.

«Например, кормящим матерям либо маленьким детям рекомендуется не сырое яблоко, а запеченное. Оно не будет вызывать вздутие, а наоборот, стимулировать работу кишечника. Еще яблоки богаты пектином, и именно когда их запекают, количество пектина увеличивается. Также именно печеное яблоко способствует уменьшению воспалительных процессов в организме и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Сырое яблоко у некоторых может, наоборот, вызывать вздутие или диарею. Ну и не рекомендуется яблоки есть на ночь, потому что они могут повысить аппетит — все-таки это фруктоза, хоть ее там и не так много», — подчеркивает нутрициолог.

Людям с дефицитом железа или низким уровнем гемоглобина эксперт советует включить в рацион сушеные яблоки. Такой продукт, оказывается, богат хорошей концентрацией железа, причем в легкоусвояемой форме, а также витамином С и фолиевой кислотой. А чтобы фрукт не потерял своих полезных свойств, Писарева рекомендует его замораживать в холодильнике.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

«Яблоко не считается аллергенным продуктом, и вводить его в прикорм ребенку в виде пюре можно даже с 9–10 месяцев. Далее в зависимости от того, когда появились зубы, [можно давать] и откусывать. <…> В любом случае с точки зрения аллергии или для желудочно-кишечного тракта печеное яблоко будет вообще идеальным. Тем более оно мягкое для ребенка», — дает рекомендации для детей собеседница ФАН.

Что же касается рациона взрослых, то за день человек со здоровым весом может съедать до четырех яблок, например, по два-три небольших яблока за раз. При этом надо помнить, что любой фрукт будет особенно полезен и хорош, если ваш рацион отличается разнообразием.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева поделилась советами по выбору свежих арбузов и дынь. Сладкие плоды, по словам эксперта, стоит покупать в самый сезон, а также съедать отдельно от других фруктов и продуктов вообще.