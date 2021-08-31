Жительница Самарской области едва не убила годовалого сына из-за ссоры с сожителем

Казань, 31 августа. Молодой жительнице Самарской области предъявили обвинение по факту избиения годовалого сына в ходе конфликта с сожителем.

Как сообщает СК по Республике Татарстан, против 31-летней приезжей из Самарской области возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Было установлено, что во время проживания у сожителя в Казани она поругалась с мужчиной. Ребенок, ставший свидетелем конфликта, расплакался, однако мать, вместо того чтобы успокоить сына, избила его.

Женщина своевременно не обратилась за медпомощью, забрала ребенка и уехала на родину к родителям. Через несколько дней состояние мальчика резко ухудшилось.

В настоящее время мальчик находится в республиканской клинической больнице, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. Недобросовестная мать лишь частично признала вину. Решением суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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