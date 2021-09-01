Шутки кончились: каким иностранцам в России не рады

История с выдворением и пожизненным запретом на въезд в Россию белорусского комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде вызвала бурную реакцию в Сети, особенно среди сторонников либерализма. Напомним, что МВД РФ приняло такое решение в связи с его оскорбительными высказываниями в отношении россиян.

Почему это дело вызвало такой резонанс? Чувствуют ли современные комики грань между едкой шуткой и оскорблением? За что еще могут депортировать иностранца из нашей страны? Есть ли у российского правосудия инструменты, чтобы наказать ярых русофобов, находящихся за рубежом? На эти и другие вопросы ответили участники прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, адвокат Виолетта Волкова и журналист RT Константин Придыбайло.

Выдворенный из России стендап-комик не раз говорил, что любит провоцировать зрителей. И не единожды делал это посредством «шуток» над русскими. По мнению Константина Придыбайло, таким образом Кахин набирал себе аудиторию на YouTube-канале. Но эту ситуацию начали обсуждать в соцсетях, проснулось гражданское общество, а вслед за ним и правоохранители.

«Есть те, кто его защищает. В первую очередь это его друзья из тусовки стендаперов. Стэндап — это сложный и тонкий жанр. То, как он делается на Западе, в Америке, и то, как он зарождался — совершенно другая история. Это не наша культура, и 99% наших комиков так и не поняли, что такое стендап на самом деле. А ведь это самоирония. Самые классные американские комики рассказывают в первую очередь о себе и про себя. Идрак говорил, что Россия его не устраивает, но в это же время он подал документы на вид на жительство в России. Рассказывай о себе, про талышей никто и слова тебе не скажет, но причем здесь Россия, Путин и русские, которых он обмазал фекалиями в своих высказываниях?» — прокомментировал журналист.

По мнению Придыбайло, если раньше такой контент позволял приобрести популярность, то сейчас «общество созрело» — никто не хочет выслушивать оскорбления. И как показала практика, попытки поймать звезду и заработать на унижении народа могут привести к экстрадиции.

«Славу он получил. Как? Его наказали. Пусть возвращается в Беларусь и попробует там над ними пошутить. Он лишился возможности зарабатывать деньги в России и пусть ищет другие ходы», — сказал Придыбайло.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Свобода слова, которой так часто апеллируют либералы, не подразумевает понятия «беспредел», подчеркнул журналист. Люди свободны, но должны придерживаться общественных правил, которые регулируются административным и уголовным кодексом. По мнению Придыбайло, можно спокойно относится к нападкам извне, но, когда на государство начинают нападать изнутри, с этим необходимо бороться.

«Кстати, самое главное в этой ситуации с Идраком то, что мы можем шутить над властью, дорогами, проблемами общества. Это можно, но шутить над страной и народом нельзя», — заключил он.

Адвокат Виолетта Волкова в свою очередь отметила, что практика применения законов не изменилась и ни о каком закручивании гаек речи не идет. Просто нарушителем российских законов стало известное лицо, это и придало делу резонанс.

«Высылка из страны встречалась давно, в том числе за экстремистскую деятельность и деятельность, близкую к ней. Практика выдворения и запрета на въезд уже сформирована, и нет ничего нового. Но лицо, к которому ее применили, оказалось достаточно известное в определенных кругах», — объяснила она.

facebook.com / Виолетта Волкова

По словам адвоката, любой иностранец, будь то гастролирующий комик или трудовой мигрант, при въезде в Россию обязуется не нарушать законов нашей страны. Если нарушение все же происходит, власти вправе вынести решение о депортации — это законная практика.

Таким же образом к ответственности можно привлечь и лиц, причастных к преступлениям или высказывающих русофобские идеи, которые находятся за рубежом, подчеркнула Волкова. Так, Следственный комитет РФ завел дело по геноциду русскоязычного населения после событий 2014 года на Донбассе. Однако вывезти этих людей в Россию, чтобы судить, не так-то просто.

«Мы обращаемся к странам, но они не могут применить механизм экстрадиции к своим гражданам. Однако как только гражданин, например, выехал из Швейцарии в Германию, применять экстрадицию уже можно. Если, конечно, второе государство не предоставило человеку политического убежища, то оснований его не выдавать у него нет», — пояснила она.

Она подчеркнула, что Германия как раз не раскидывается статусом «политического беженца». И одна из причин — это события, произошедшие в Одессе и в Донбассе.