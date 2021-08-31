Что изменится в РФ с 1 сентября: выплаты пенсионерам, детям, военным, учителям, врачам

Несколько нововведений, касающихся жизни россиян, вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Больше всего граждан, естественно, волнуют дополнительные выплаты, которые в начале месяца перечислят большому количеству людей. Подробнее об изменениях, вступающих в силу в России, ранее подробно сообщал ФАН.

Напомним некоторым категориям граждан о единовременных выплатах, которые можно будет получить с начала сентября 2021 года.

Выплаты на детей

В сентябре продолжится перечисление родителям и опекунам по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника от 6 до 18 (в некоторых случаях до 23) лет. 99% граждан, имеющих право на выплату, уже получили эти деньги, оставшимся их перечислят в ближайшее время. Выплату можно будет получить до конца года.

Выплаты пенсионерам

Согласно недавним указам президента России Владимира Путина, все российские пенсионеры уже со 2 сентября начнут получать единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Первый указ касается военных пенсионеров и членов их семей, имеющих право на получение пенсии; а также пенсионеров других силовых ведомств. Второй указ касается всех получателей пенсий через Пенсионный фонд России, в том числе работающих пенсионеров. Таким образом, все российские пенсионеры в сентябре получат дополнительно по 10 тысяч рублей.

Выплаты военным

Эти выплаты тоже начнут перечислять в сентябре на основании указов президента. Владимир Путин во вторник подписал указы о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим, а также сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН, прокуратуры и некоторых других федеральных госорганов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Региональные выплаты

Дополнительно к федеральным выплатам на подобные меры пошли некоторые регионы. Так, в Санкт-Петербурге по 10 тысяч рублей будет начислено в сентябре всем работникам системы образования — учителям, школьным психологам, воспитателям и так далее. Поскольку в Северной столице в системе образования трудятся много людей пенсионного возраста, эти граждане в сентябре получат сразу две выплаты: по указу президента как пенсионеры и по распоряжению губернатора Александра Беглова как педагоги.

А, например, в Самарской области власти изыскали средства на единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем медикам.

Отметим также, что в большинстве регионов, в том числе в Петербурге, на сентябрь продлили действие коронавирусных надбавок для медицинских работников, которые непосредственно контактируют с заболевшими COVID-19.

Защита от инфляции

Напомним, по распоряжению президента в России также увеличены выплаты для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет, кроме того, введена доплата для находящихся в трудной жизненной ситуации беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности.

В России действуют и другие меры поддержки граждан. Эти выплаты, по мнению экономистов, не только компенсируют потери от инфляции как части общемировой экономической тенденции вследствие пандемии, но и положительно скажутся на всей российской экономике. Как ранее в авторской колонке для ФАН подчеркивала заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена Драпеко, такие выплаты повышают покупательную способность населения, что заметно оживляет все отрасли российской экономики.