Оксана Сова: Я несколько дней находилась в тайге между жизнью и смертью

Фитнес-инструктор Оксана Сова призналась ФАН, что находилась между жизнью и смертью, и если бы опустила руки, то у нее просто бы остановилось сердце.

Жительница Иркутска в эксклюзивном интервью рассказала о нескольких сутках, которые она провела в тайге после того, как заблудилась, о чем она в эти тревожные моменты думала, что ела и пила, и как, наконец, пришло спасение.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«Шли туда без плохих мыслей»

— Оксана, как все это произошло?

— Мы пошли в турпоход со знакомыми ребятами. Уже не в первый раз ходили, поэтому не было никаких страхов или какой-то боязни, что может вообще что-то случиться. Человек никогда же не думает о том, что с ним может произойти нехорошее. В общем, мы шли туда без каких-либо плохих мыслей.

Правда, знаете, была такая история. Когда мы ехали на эту турбазу, то обсуждали, что вот буквально вчера со скалы сорвалась девочка, и за ней прыгнула мама. Девочка погибла, а мама — вся переломанная. И мы такие — не надо думать о плохом, с нами ничего такого не случится, и все будет хорошо.

…Кстати, если вы подписаны в соцсетях на [поисково-спасательный отряд] «ЛизаАлерт», то видите, что они постоянно кого-то ищут. Я без своей пропажи бы и не узнала, что есть такая группа. Я сейчас на них подписана, и вижу, сколько людей пропадает. Вот недавно во время сплава пропали трое, а потом написали, что двоих вроде нашли, а третьего нет.

Я о таких вещах не думала, и все было нормально. Тем более, ранее уже была на этом пике Чекановского.

— То есть вам было знакомо это место?

— Да, я посещала его два раза.

— Поэтому вы, наверное, были уверены в том, что сможете вернуться в лагерь?

— Во-первых, я уже была там, во-вторых, это же недалеко от базы. Мне казалось, ну, идти-то всего час-два. Но в какой-то момент я просто потерялась…

— Когда вы поняли, что не находите лагерь и заблудились?

— Осознание пришло, когда начало садиться солнце — в тайге же это быстро происходит, в 6 часов уже темновато и жутко холодно. Я поняла, что в течение часа окончательно стемнеет, и дорогу вообще не найду. Поэтому — вариантов нет, придется как-то переночевать и дождаться. Я была в полной уверенности, что утром проснусь и спокойно найду дорогу. У меня не было такого ощущения, что заблудилась.

— Но все в итоге затянулось на несколько дней…

— Знаете, я сама была в шоке. Мне реально повезло, что у меня с собой имелись зажигалки, иначе я бы просто замерзла и не пережила ночь.

— Что вы там ели и пили все эти дни?

— Во-первых, у меня не было аппетита как такового, потому что мозг понимал — еды нет. Ну, ела я, знаете, кедровик, это такой кустарник, там эти шишечки молочные, их просто грызешь. А расщелкать-то невозможно, потому что они не созревшие, но я где-то вспомнила, что это витамин С. Плюс хвоя, кисленькая. Я жевала ее, а остатки выплевывала. А так голода прям не было, потому что, еще раз говорю, мозг понимал, что еды взять неоткуда, и аппетита нет. Вода была, и это самое главное.

— Вы имеете в виду ручьи?

— Да, конечно.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«И я поняла, что спасена»

— Вы все-таки надеялись, что поиски уже начались, и скоро вас найдут?

— Я понимала головой, что меня будут искать, что мои ребята вернулись из похода — часам к восьми вечера, — пришли в лагерь, а меня там нет. Но при этом и понимала, что ночью найти нереально. Поэтому подумала, что до утра надо как-то потерпеть, а потом выйдет солнце, будет светло, и они начнут поиски. Я бы никогда не подумала в тот момент, что буду еще два дня там находиться…

— Как пришло спасение?

— После трех дней пребывания в тайге я поднялась на гору, увидела озеро и поняла, что спасена.

— То есть вы еще никого не видели и не слышали, но просто сами почувствовали?

— Я никого не видела и не слышала, а просто поднялась на [хребет] Хамар-Дабан, чтобы просто понять, где вообще нахожусь. А там уже, знаете, пять скоростей включила и понеслась вниз. Потому что возле этого озера Сердце постоянно ходит народ. Когда к нему подошла, увидела, что наверху стоят люди, и закричала: «Эй, кто-нибудь!» Эо как раз были спасатели, и они спросили: «Ты Оксана Сова?» Я им: «Да, это я!» И они начали ко мне спускаться. А я в это время, как была в одежде, так и нырнула в озеро, потому что уже сознание теряла от жары…

— Я так понимаю, что вам во время этого происшествия сильно помогла спортивная подготовка, так ведь?

— Когда спасатели спустились, один из них — Георгий — сказал мне: «А мы тебя уже похоронили». Первое, что «встает» на гормоне стресса, на кортизоле, — это сердце. Когда идет вот этот страх, ужас, у людей сразу останавливается сердце. И если бы не моя выносливость…

Ведь к чему приводят тренировки? Это, в первую очередь, укрепление сердечно-сосудистой системы. Так-то я уже тетенька, мне не 20 лет и не 25. У людей, когда происходят такие вещи, в основном, от страха «встает» сердце.

Я тренер по фитнесу, работаю много лет, и вид спорта у меня — кросс-фит, а это сила, выносливость и, если можно так сказать, тренировка сердца.

— Говорят, что люди, пережившие какие-то такие серьезные вещи, переосмысливают жизнь. У вас было что-то подобное?

— Конечно. Можно сказать, что я была там между жизнь и смертью. И если бы опустила руки, то мое сердце точно бы «встало». Мне так сильно захотелось жить, и там полностью произошло переосмысление. Я и до этого любила жизнь, а сейчас я люблю ее еще больше. Просто вот каждое мгновение!

Есть люди, которые пережили клиническую смерть. Можно сказать, у меня было то же самое в какой-то момент: я уже прощалась с жизнью. И после этой борьбы я вышла оттуда как новенькая.

— Как говорят — заново родившаяся, да?

— Да, я вышла оттуда как заново родившаяся. Я простила всех, я заново научилась любить себя, а самое главное — я избавилась от страхов.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«Инстаграм потом прям разрывался»

— Вы же знаете, что во время вашего исчезновения рассматривались разные версии, в том числе, и криминальные?

— Да, знаю, сколько негатива тогда вылилось.

— Вы же должны были быть в суде, и вдруг пропали?

— Я должна была выступать там в качестве свидетеля по уголовному делу. И когда вышла [из тайги], то узнала, что понаписали всякую ерунду, вплоть до того, что это карма меня настигла, или что меня «заказали», или что я сама потерялась чтобы «хайпануть».

— А создатели проекта «Вернувшиеся» на телеканале ТВ-3 сами на вас вышли?

— Да, они предложили снять серию обо мне.

— Долго размышляли или сразу согласились?

— Сразу, потому что до этой истории, которая со мной произошла, я и знать не знала про эту группу «ЛизаАлерт». У меня инстаграм потом прям разрывался, мне люди присылали истории. Я сейчас об этом говорю, и у меня мурашки по спине бегут, вот реально мне женщина одна написала: «Оксана, я так рада, что вы вышли оттуда! А мой муж там погиб…»

Я на эту группу подписана в соцсетях, и постоянно вижу, сколько у нас в стране людей пропадает.

— Вы имеете в виду «ЛизаАлерт»?

— Да-да. Этот спасатель мне прям так и сказал: «Оксана, как хорошо, что эта история произошла именно с вами». Я спрашиваю: «В смысле?» А он: «Вы медийная личность, и сейчас очень много людей, прежде чем пойти в горы, хорошенько подумают: а стоит ли идти туда прогулочным шагом».

Я-то сама шла прогулочным шагом: у меня не было ни теплой одежды, ни еды, ничего! А был с собой купальник. Ну, я же не собиралась долго там ходить.

Это я сейчас такая умная, а тогда… Вот сейчас лето, жара, а через полчаса — град просто величиной с кулак. В тайге может быть все что угодно, а люди у нас идут туда как на прогулку… Когда мы спускались уже оттуда, я увидела, как идет женщина с двумя маленькими детьми. У них не было с собой ни рюкзака, ничего!

— В связи с этим какой совет дадите людям, которые вот так бездумно относятся к природе, надеясь, что «все будет хорошо», а на самом деле может быть и не совсем хорошо?

— Если идти в тайгу, то только с проводниками! Если идти, то только в составе официальной группы, которая сдает в МЧС маршрут, данные паспортов, а не вот так вот наобум — раз и пошли. Это первый момент. А второй — мне лесники и МЧСовцы сказали, что, даже если ты всего на пять минут идешь в лес, в тайгу, в горы, с собой надо обязательно брать огонь, запасные теплые вещи, нож либо топорик. Вот у меня не было ничего из всего этого, кроме зажигалок.

— Вы потом ходили еще раз туда, или больше ни ногой?

— Пока что у меня не получилось, я просто переехала, поэтому не успела сходить… А на следующий год пойду обязательно!

— То есть все равно пойдете, несмотря ни на что?

— Конечно. Но пойду уже с другим пониманием и с другим умом…

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Известный иркутский фитнес-тренер Оксана Сова отправилась в поход в Слюдянский район с друзьями-спортсменами. Группа вышла на горную тропу до пика Чекановского. Но по дороге женщина почувствовала себя плохо, решила не продолжать маршрут и вернуться обратно.

Остальные члены группы поднялись на вершину, а когда вернулись в лагерь, Сова должна уже была их ждать. Но ее там не оказалось. С женщиной попытались связаться, но безуспешно. И тогда друзья подняли тревогу. Спасатели, пожарные и волонтеры выдвинулись на поиски…

Выпуск, посвященный спасению Оксаны Совы, будет показан в рамках проекта «Вернувшиеся» в эфире телеканала ТВ-3 3 сентября.

Ранее подробности о новом сезоне этой программы рассказала продюсер канала Маргарита Брусницына.